Der DSL-Betreiber Tele2 hinkt in puncto Übertragungstempo und Diensten der Konkurrenz deutlich hinterher.

Tele2 wurde 1993 in Schweden gegründet, ist seitdem in neun europäischen Staaten mit TK-Dienstleistungen unterwegs und bedient dabei über 13 Millionen Kunden. In Schweden, Litauen und den Niederlanden verkaufen die Skandinavier neben Mobilfunk auch Kabel-TV und IPTV und sind in Österreich zweitgrößter alternativer Komplettanbieter auf dem Markt. Seit 1998 ist Tele 2 auch in Deutschland tätig und vor allem mit seinen Call-by-Call-Angeboten bekannt geworden.

Kein VDSL und kaum Dienste

2006 gründete der Internetanbieter zusammen mit QSC die Netzwerkgesellschaft Plusnet, um ein gemeinsames DSL-Netz aufzubauen. QSC hat mittlerweile Plusnet übernommen und liefert die DSL-Infrastruktur für Tele2. Der DSL-Anbieter ist mit seinem Internet-Portfolio für 50 Prozent aller deutschen Haushalte erreichbar, das allerdings sehr überschaubar ist: So offeriert Tele2 gerade mal zwei Angebote. Der günstigere Tarif für 19,95 Euro pro Monat beinhaltet einen DSL-Zugang und eine Datenflat. Für fünf Euro mehr im Monat gibt's noch eine Sprachpauschale obendrauf. Das Surftempo beträgt maximal 16 Mbit/s im Download und auch nur 1 Mbit/s im Upload. Wer einen schnellen VDSL-Anschluss sucht und Wert auf viel Speicherkapazität und Zusatzdienste legt, der sollte sich gleich bei der Konkurrenz umsehen.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Mobilfunknetz Vodafone: Störung ist behoben Eine bundesweite Störung bei Vodafone sorgte am Mittwoch für lange Gesichter bei vielen Kunden. Das müssen Sie jetzt tun.

Tarife, Netz & Service Telekom, Vodafone & O2: Wer hat das beste Mobilfunk-Paket? connect hat die Smartphone-Bundles von Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland rundum gecheckt. Wer bietet den besten Tarif und Service? Preis, Netzqualität und Service Mobilfunk-Tarife der Discounter im Vergleich Nur billig ist heute nicht mehr gefragt. Bei welchem Mobilfunk-Discounter stimmen neben dem Preis auch die Netzqualität und der Service?

Tarife Prepaid-Tarife fürs Smartphone im Vergleich Mit Guthabenkarten lässt sich sparen. Doch wie sieht’s mit den Leistungen im Detail aus? connect hat die Tarife der wichtigsten Prepaid-Anbieter… 1&1, Vodafone, Telekom & Co. Breitband-Tarife der DSL- und Kabelbetreiber im Vergleich Unterschiedliche Bedrüfnisse erfodern unterschiedliche Internet-Tarife. Welcher Breitband-Anbieter hat den besten Tarif für Normal-, Viel- und…