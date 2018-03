Die Münchner von Telefonica Deutschland haben ein stabiles Netz, statten ihre DSL-Produkte aber mit kaum Extras aus.

Der nach Anzahl der Kunden größte deutsche Mobilfunkbetreiber führt seit Januar bundesweit die GSM- und UMTS-Netze von O2 und E-Plus zusammen und beeilt sich mit dem LTE-Ausbau: Damit sind die Münchner gut beschäftigt, denn bis Ende 2016 wollen sie 90 Prozent der Bevölkerung mit 4G erreichen. Im Festnetz nutzt die Telefónica-Tochter seit 2014 neben dem eigenen Kernnetz die Highspeed- Infrastruktur der Telekom und kann so DSL- und VDSL-Bundles unter eigener Marke vertreiben. Im Rahmen dieser Kooperation bauen die Münchner ihr Festnetz sukzessive von der ADSL-Infrastruktur zu einer NGA-Plattform um und wollen 2019 fertig sein.

Flexible Verträge, keine Extras

In Sachen Netzqualität schlagen sich die Bayern ordentlich: So erreichte O2 beim letzten connect-Festnetztest noch vor Vodafone den dritten Rang, die Vermittlung von Datenpaketen gelang ähnlich schnell und stabil wie bei den Spitzenreitern 1&1 und Telekom. Dabei ist der TK-Anbieter mit seinen DSL-Bundles von 8 bis maximal 100 Mbit/s nicht gerade der Preisbrecher: Die Monatspreise liegen zwischen 25 und 40 Euro. Doch dafür gelten die Sprachflats, die in allen DSL-Tarifen enthalten sind, auch für Anrufe in alle deutschen Handynetze: Damit kann die Konkurrenz nicht dienen. Auch schön: die flexiblen Vertragslaufzeiten. Sonstige Extras gibt's aber keine.

