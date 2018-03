App-Tipps: Yazio und Urban Sports Club

© Screenshot WEKA / connect Fitness-App: YAZIO

YAZIO

Richtige Ernährung ist so wichtig wie stetes Training.



Yazio ermittelt anhand der Körperdaten den persönlichen Grundumsatz. Wer Gewicht verlieren möchte, kann dies ebenfalls angeben. Die App passt den täglichen Kalorienbedarf daraufhin an. Dieser wird dann auf die drei Hauptmahlzeiten und Snacks heruntergebrochen. Nun gilt es, mit der Anwendung täglich jede Nahrungsaufnahme zu erfassen.

Eine Barcode-Scan-Funktion hilft dabei, das richtige Lebensmittel in einer Datenbank zu finden. Trotz allem kann gerade bei selbst gekochtem Essen eine genaue Angabe mitunter schwierig sein. Erleichterung schafft da die integrierte Rezeptsammlung und die Möglichkeit, eigene Rezepte zum Nachkochen zu ergänzen. Das Jahresabo für 28 Euro bietet mehr Rezepte und individuelle Ernährungspläne.

© Screenshot WEKA / connect Fitness-App: Urban Sports Club

URBAN SPORTS CLUB

Hier ist für jeden eine Sportart dabei.



Bislang kann man mit der Sport-Flatrate in 18 Städten an über 1500 Partnerstandorten trainieren. Die Auswahl variiert nach gebuchtem Paket. So gibt es S-, M- und L-Verträge zu 29, 59 und 99 Euro.

Von Tanzen über Kampfsport bis zu Fitnesskursen im Studio gibt es ein breit gefächertes Angebot. Praktisch: Die M- und L-Tarife haben eine geringe Mindestlaufzeit von einem Monat – perfekt, um etwas auszuprobieren.

Interessante Kurse lassen sich einfach per App suchen und dort auch vormerken. Die Einbuchung läuft dann vor Ort über einen QR-Code. Check-ins können entweder täglich, vier oder acht Mal im Monat vorgenommen werden. Der Nachteil: Wer nur eine bestimmte Sportart intensiv betreiben möchte, kommt schnell an seine Buchungsgrenze.

