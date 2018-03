Smarte Fitness-Wearables im Vergleich

Aktive Sportler haben die Wahl unter so vielen digitalen Trackern und Trainingshelfern wie nie zuvor. connect hat sich auf der Sportfachmesse ISPO umgesehen und vergleicht smarte Wearables.

© Garmin Deutschland GmbH Garmin vivoactive HR

Über den Praxisnutzen von Smartwatches und anderen Wearables kann man diskutieren. Unbestritten ist aber, dass die smarten Begleiter aktiven Sportlern den meisten Benefit bieten.​

Dies zeigte sich auch auf der Sportmesse ISPO, die Anfang Februar in München stattfand und die in ihren Hallen mehr digitale Gadgets denn je präsentierte. connect nahm dies zum Anlass, sich dort nach Wearables und vernetzten Sportgeräten umzuschauen.​

Das in den Messehallen aufgefahrene Angebot war tatsächlich beeindruckend – allerdings zeigten nicht alle Aussteller wirklich brandneue Geräte. Daher sind manche der Produkte, die wir auf den folgenden Seiten vorstellen, schon seit einigen Monaten im Handel.​



Sportlicher Check auf der Messe

Andererseits gibt es wenige Gelegenheiten, bei denen sich die heute tatsächlich auf dem Markt verfügbaren Modelle und Lösungen so gut in der Praxis antesten und direkt miteinander vergleichen lassen. Zumal die Messebetreiber und Aussteller ihre Highlights nicht nur fest montiert präsentierten, sondern zum Teil wirklich Möglichkeiten boten, sie in Aktion auszuprobieren.​

Bei Sportarten wie Schwimmen, Radfahren oder Skilaufen waren diesem Ansatz zwar Grenzen gesetzt – doch was den connect-Testern beim ersten Check vor Ort aufgefallen ist, sehen Sie​ auf den folgenden Seiten.



