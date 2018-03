Alternative Browser für Smartphones

Die vorinstallierten Browser bei aktuellen Smartphones bieten oft nur Durchschnittsleistungen, sei es in puncto Handhabung, Ausstattung oder auch bei der Performance. Dank der offenen Betriebssysteme und der dazugehörigen, gut gefüllten App-Stores hat der Nutzer jedoch die Wahl, einen anderen Browser auf seinem Smartphone zu installieren. Dort konnten in jüngster Vergangenheit vor allem zwei Surfmaschinen herausstechen: der Opera Mini (Android, Blackberry, iOS, Symbian) und der Browser von Dolphin (Android, iOS).

Der Klassiker: Opera Mini

Zu den bekanntesten Browsern gehören ohne Zweifel die Varianten von Opera. Der Opera Mini bietet in seiner aktuellen Version 6.1 eine gute Vorstellung. Im Praxistest konnte etwa die kombinierte Adress- und Suchleiste gefallen, die Zeit bei der Eingabe spart. Auch der spezifische Startscreen überzeugt mit neun frei konfigurierbaren Favoriten, mit denen sichoft besuchte Websites besonders schnell anwählen lassen.

Die Bedienung erfolgt über großformatige Icons im unteren Displaybereich. Dort befindet sich auch die O-Bedienfläche, hinter der sich sämtliche Optionen von Opera Mini verstecken. So sind hier die Lesezeichen, der Verlauf oder die Seitensuche am Start. Auch gespeicherte Webseiten, Downloads und das einfache Versenden von Seitenlinks ist hier zu finden. Insgesamt überzeugt Opera Mini mit einfacher Bedienung und flottem Seitenaufbau.

Dolphin als Newcomer

Nicht ganz so bekannt, dafür enorm innovativ, tritt Dolphin auf. Die Optik mit Tabs im oberen Displaybereich erinnert stark an aktuelle Browser für Mac und PC. Als Besonderheit bietet Dolphin eine spezielle Gestensteuerung: Damit kann der Nutzer für seine Lieblingsseiten einfache Gesten hinterlegen und etwa ein c für den schnellen Aufruf von www.connect.de auf den Screen malen.

Weitere Innovationen: Ein Wisch nach rechts bringt die Favoriten zum Vorschein, ein Wisch nach links die Optionen - hier finden sich beispielsweise Möglichkeiten zur Erweiterung und Individualisierung des Browsers mit Add-ons, die Optik und Sounds anpassen. Da sich Dolphin genauso wie Opera Mini kostenlos auf das Smartphone laden lässt, kann man beide risikolos ausprobieren.

