Fluglinien-Apps im Vergleich

Wer hat die beste Fluglinien-App an Bord? Wir haben die Apps von sechs namhaften Airlines im Hinblick auf die Bedienfreundlichkeit getestet.

© anyaberkut - Fotolia.com Mit der App welcher Fluglinie lässt sich der Flug am Leichtesten buchen?

Zuverlässiger und bedienfreundlicher Flugbegleiter fürs Smartphone zum Mitreisen gesucht? Mit den Fluglinien Air Berlin, Air France, der amerikanischen Delta Airlines, Emirates, Germanwings und der Lufthansa mussten sich sechs Fluglinien-Apps in einer ausgiebigen Usability-Prüfung verschiedenen Herausforderungen stellen.

Mengenbasierter Praxistest

In diesem Fall hat nicht wie üblich der Autor selbst, sondern das vom connect-Mobilfunknetztest bekannte Unternehmen P3 communications den Check durchgeführt. Mit den kostenlosen Smartphone-Anwendungen mussten zwölf ausgewählte Teilnehmer praxistypische Aufgaben wie beispielsweise die Buchung oder das Einchecken erledigen und dann die Benutzerfreundlichkeit detailliert beurteilen.

Eines sei bereits vorweggenommen: Die Apps können längst viel mehr als Informationen über den Flugplan und den Status der gebuchten Flüge liefern - auch wenn diese beiden Punkte nach wie vor zu den beliebtesten Funktionen beim Abruf via Smartphone zählen.

Anzeige

Fluglinien-Apps im Aufwind

Dass die Nutzung mobiler Services bei Geschäfts- wie Privatreisenden angesagt ist, bestätigt die Lufthansa, die von 30-prozentigen Wachstumsraten berichtet. Ihren Angaben zufolge rufen pro Monat vier Millionen Anwender das Lufthansa-Angebot mobil auf. Die P3-Untersuchungen haben zudem ergeben, dass etwa 30 Prozent der befragten Anwender selbst komplexere Aufgaben wie die Flugbuchung, den Check-in und auch die Sitzplatzreservierung nicht mehr am Schalter oder am Computer über die Webseiten der Airlines, sondern mit dem Smartphone erledigen und damit in jeder Hinsicht auf der Höhe der Zeit sind.

Anzeige

Mehr zum Thema Flappy Bird Nachfolger Swing Copters für iOS und Android erschienen Der Flappy-Bird-Nachfolger Swing Copters steht ab sofort für Android und iOS zum Download bereit.

Gratis-App Scannen unter Android mit Google Drive Wie Sie aus Ihrem Android-Smartphone einen Scanner machen: Mit der App Google Drive geht's einfach, bequem und gratis. Android-App von Apple Apple startet Android-App Move to iOS Apple bietet eine "Umzugsapp" an, die den Wechsel von Android zu iOS erleichtern soll.

Sicherheit Datenschutz auf Smartphone und Tablet Privatsphäre schützen beim mobilen Surfen und der App-Nutzung: connect gibt Tipps zum Datenschutz auf Smartphone und Tablet. Smartphone Betriebssysteme Android 6, iOS 9 und Windows 10 Mobile im Vergleich connect lässt Android 6 Marshmallow, iOS 9 und Windows 10 Mobile gegeneinander antreten. Welches ist das beste Betriebssystem?