Die beliebtesten FM-Transmitter für iPhone, Galaxy & Co.

© TaoTronics TaoTronics Bluetooth Empfänger

Die handlichen FM-Transmitter sind praktisch kleine Radiosender, die per UKW-Funk die Musik, aber auch Hörbücher, von Ihrem iPhone, Android-Smartphone, MP3-Player oder Handy aufs Autoradio übertragen. Die Geräte gibt es in vielen Variationen, vor allem kombiniert mit Freisprechanlagen oder integriert in Navis. Viele beherrschen auch die Musikübertragung per Bluetooth. Manchmal lassen sie sich auch über USB-Sticks und SD-Karten mit Musikdateien speisen. Bitte achten Sie daher beim Kauf genau, ob sich das Produkt auch wirklich für die in Ihrem Auto vorhandene Hardware-Ausstattung eignet. Dabei gilt: Ein FM-Transmitter geht eigentlich immer.

Anzeige

Jetzt kaufen TaoTronics Bluetooth Empf?nger Adapter Tragbare… EUR 12,99

UK-Wellen waren vor Bluetooth-Zeiten die einzige Möglichkeit, drahtlos Musik von MP3-Playern mit UKW-Radio aufs Autoradio zu übertragen. Dabei muss eine freie UKW-Frequenz gefunden und beide Geräte darauf eingestellt werden. Oft finden die sich am Anfang oder am Ende des frei einstellbaren UKW-Spektrums, also bei 88 oder 108 MHz. Nur so klappt die Kommunikation, erst einmal ... Bis im Laufe der Reise irgendein (Stör-)Sender die eingestellte Frequenz für sich beansprucht. Dann muss eine neue Frequenz gesucht und eingestellt werden.

Eine automatische Sendersuche ist dabei sehr hilfreich, genauso wie ein integrierter Senderspeicher, mit dem Sie regional freie Frequenzen abspeichern können. Entscheiden Sie sich für ein Bluetooth-Gerät, entfällt natürlich die müßige Sendersuche, die Transmitter sind überall einsetzbar.

Jetzt kaufen mumbi KFZ FM-Transmitter (WMA/MP3-Player,… EUR 18,49

Ein weiterer angenehmer Effekt der technischen Weiterentwicklung: Die Soundqualität der übertragenen Dateien ist über die Jahre allgemein immer besser geworden, dies gilt auch für die UKW-Geräte, die Pioniere dieser Art der Übertragung.

Die derzeit bei Amazon beliebtesten FM- und Audio-Transmitter stellen wir Ihnen in unserer Bildergalerie vor. Sie sind bereits ab 10 Euro erhältlich.

Galerie Marktübersicht UKW- und Bluetooth-Transmitter im Vergleich Wenn Sie Ihre Musik vom Handy oder von andere Medien auch im Auto hören möchten, ist der FM- oder Audio-Transmitter oft Retter in letzter Not.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Bose AE2w Bluetooth im Test Der Bose AE2w Bluetooth nimmt Audiosignale nicht nur per Kabel entgegen, sondern auch drahtlos per Bluetooth über ein abnehmbares Modul.

Radeln mit dem Smartphone Fahrradhalterungen fürs iPhone im Test Auch auf dem Fahrradlenker macht das iPhone eine gute Figur, solange es sicheren Halt hat. Wir haben verschiedene Lösungen zur Anbringung am Bike… Schnäppchen-Check Cyber Monday bei Amazon: Smartphone- und… Amazon bietet in dieser Woche täglich neue Schnäppchen für Smartphones und Tablets. Wir zeigen, was es wann gibt und wie die sonst üblichen Preise…

Kaufberatung zum iPhone Lohnt sich das iPhone 4S noch? Ihr neues Smartphone soll ein iPhone werden, aber die Geräte der 5er Reihe sind Ihnen zu teuer? Dann greifen Sie doch zum deutlich günstigeren iPhone… Q Bracelet Smartphone-Akku am Handgelenk Q Designs entwickelt einen externen Akku für Smartphones in der Form eines modischen Armbands. Das Q Bracelet soll sowohl für Apple- als auch Android-…