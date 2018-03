Der Mobilfunk-Discount-Markt wächst rasant - zumindest, was die Anbieteranzahl angeht: Seit dem Beginn der Ära vor fünf Jahren tummeln sich mittlerweile über 150 Marken im Billig-Segment.

Auch fällt der Marktanteil der Discounter mit 22 Prozent nicht gerade gering aus, die Tendenz ist eher steigend. Zu den erfolgreichen Brands gehört die O2-Tochter Fonic. So wollen die Münchner noch dieses Jahr die 2-Millionen-Kundenzahl knacken.

Kein reines Wunschdenken, wenn man sich die Tarife anschaut: Beim Start vor drei Jahren ging der Prepaid-Anbieter als erster Discounter mit einem 9-Cent-Tarif fürs Telefonieren und Simsen ins Rennen.

Bildergalerie Galerie Tarife Datentarife im Vergleich Die Angebot von elf Mobilfunk-Anbietern im Vergleich.

Bemerkenswert: Der 9-Cent-Preis gilt nicht wie bei den meisten Mitbewerbern nur für Anrufe in deutsche Netze, sondern auch für Gespräche in das gesamte Festnetz in Europa, den USA und Kanada.

Kostenschutz schreibt sich Fonic ebenfalls groß auf die Fahne und unterbietet sogar die eigene Mutter: Die Kostenbremse für Telefonie- und SMS-Nutzung greift schon bei 40 Euro pro Monat. Daten werden extra mit 24 Cent pro MB berechnet.

Smartphone-Nutzern steht eine Handy-HSDPA-Flat für knapp unter zehn Euro pro Monat zur Wahl - gedrosselt wird erst ab 500 MB. Da zeigen sich die Netzbetreiber, die schon ab 200 MB den Fuß von Gaspedal nehmen, deutlich geiziger. Mit transparenten Preisen, gutem Netz und ordentlicher Handyauswahl ist Fonic eine gute Wahl.

