Adieu, Schere und Klebstoff: Foto-Collagen erstellt man heutzutage direkt am Smartphone. In nur wenigen Schritten lassen sich mit den hier vorgestellten Apps beeindruckende Resultate erzielen.

© Archiv Fotocollagen-Apps im Vergleichstest

Ein Selfie aus dem wohlverdienten Urlaub ist heute schon fast ein Muss, genügt aber selten, um bei den Daheimgebliebenen in ausreichendem Maß den Neid zu wecken. Wie viel besser eignet sich da eine Collage mit den besten Fotos vom Strand, aus den Bergen oder vom Einkaufsbummel in New York City!

Doch die von uns getesteten Apps sind nicht nur etwas für Reisende: Wer auf den Unterhaltungswert seines Instagram-Accounts Wert legt, regelmäßig bei Facebook die besten Schnappschüsse postet oder einfach eine künstlerische Ader besitzt, wird jede Menge Spaß mit den hier vorgestellten Apps haben.

Anzeige

Fotocollage-Apps im Test Foto-App für Collagen Layout by Instagram (App) im Test Bildbearbeitung ist heute auch mobil möglich, so lassen sich zum Beispiel unterwegs Collagen erstellen. Foto-App für Collagen Moldiv-App im Test Aus Einzelbildern Collagen erstellen - wie gut das mit Moldiv funktioniert, zeigt der App-Test. Foto-App für Collagen Diptic-App im Test Ein weiteres Programm zur Erstellung von Bilder-Collagen unter Android oder iOS muss sich im Test beweisen. Foto-App für Bilder-Collagen Picsart Photo Studio im Test Wenn es um Foto-Collagen geht, suchen Sie Funktionsvielfalt? Dann ist Picsart die richtige App für Sie!

Denn mit den sowohl für Android als auch für iOS erhältlichen Programmen ist es kinderleicht, mehrere Fotos zu arrangieren, das Ergebnis nachzubearbeiten und im Anschluss direkt mit Freunden oder der ganzen Welt zu teilen.

Von einfach und komfortabel wie bei Instagrams Layout bis hin zu Profi-Apps mit Dutzenden Bearbeitungsoptionen wie Diptic und PicsArt haben wir für Sie eine Auswahl der besten getroffen.

Anzeige

Mehr zum Thema Mind-Map für iOS und Android Mindmapping-Apps im Vergleich Gemeinsam Ideen entwickeln - mit diesen Mindmapping-Tools für iOS und Android funktioniert's am besten.

Video Kurztipp im Video WhatsApp: Wurde ich blockiert? So erkennen Sie es Wenn Textnachrichten nicht beantwortet werden, könnte der Kontakt geblockt worden sein. So erhalten Sie Gewissheit. Navi-Apps Apps zur Fahrrad-Navigation im Test Welche App kennt den besten Weg, wenn man mit dem Rad auf Tour ist? Wir vergleichen Navi-Apps fürs Fahrrad.

Apps fürs Auto Fahrtenbuch-Apps im Vergleich Ein Fahrtenbuch zu führen, ist lästig. Apps versprechen eine Reduzierung des Verwaltungsaufwands. Das stimmt aber nicht immer, wie der Test zeigt. Kleinanzeigen-Apps Flohmarkt-Apps im Vergleich Mit Kleinanzeigen-Apps stellt man unerwünschte Geschenke oder Gebrauchtes ins Internet. Auch Schnäppchenjäger kommen auf ihre Kosten.