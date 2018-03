Fotoscanner-Apps im Vergleich

© Weka/Archiv Mit Apps wie Google Fotoscanner, Heierloom, Photomyne, Unfade, Photo- und Pic-Scanner kann man leicht eine digitale Kopie von alten Fotos anfertigen.

Was dedizierte Fotoscanner-Apps von normalen Scanner-Apps unterscheidet, sind vor allem Filter und spezielle Bildbearbeitungswerkzeuge für die Farbkorrektur verblasster oder vergilbter Fotos. Zum Teil unterscheiden sich die Apps auch durch ihre Ausrichtung: Bei einigen liegt der Fokus auf kleinen Dateien für Webalben und soziale Netzwerke, andere produzieren hochauflösende Scans, die sich für Fotobücher eignen.

Verlässliche Angaben zu den Bildgrößen sind kaum möglich, denn die resultierende Auflösung hängt von mehreren Faktoren ab: Größe des Originals, Abstand zum Bild, überschüssiger Rand, manchmal gibt es auch Unterschiede zwischen der Android- und iOS Version und eventuellen Pro-Versionen der Apps. Last but not least spielt natürlich auch das verwendete Smartphone respektive seine Kamera eine Rolle.

Wir haben für den Test mit einem Huawei Mate 9 für die Android-Apps und einem​ iPhone 7 Plus für iOS zwei jeweils mit 12 Megapixeln auflösende Spezialisten eingesetzt.



Tipps für den Scan

Beide Smartphones wurden ohne Hülle verwendet. Lose Fotos können auf einem weißen Blatt Papier ausgelegt werden, von dem auch immer ein schmaler Rand um das Bild herum mit erfasst werden sollte. Das erleichtert die automatische Erkennung und gibt einen Anhalt für den Weißabgleich. Wichtig für ein gutes Ergebnis ist ein helles gleichmäßiges Licht. Für größere Bestände lohnt sich eventuell der Einsatz eines eigenständigen Scanners, einige verfügen von Haus aus über eine Multiscan-Funktion für Fotos. Als Alternative zu den Apps stellen wir auch zwei spezialisierte Kompaktscanner vor.​

