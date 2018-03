Freeletics Bodyweight im Test

© Screenshot WEKA / connect Links: Die Übungen eines Workouts werden in vorgegebener Anzahl absolviert. Es gibt mehrere Runden, die von Pausen unterbrochen werden. Mitte: Auch die kostenlose Version bietet Workouts mit unterschiedlicher Dauer – die teils ans Eingemachte gehen … Rechts: Der Coach erstellt in der kostenpflichtigen Pro-Version einen wöchentlichen Trainingsplan nach individuellen Bedürfnissen.

Anzeige

Pro große Anzahl an Workouts

große Anzahl an Workouts Videos mit Erläuterungen auch offline verfügbar

Videos mit Erläuterungen auch offline verfügbar Coach erstellt individuellen Workout-Plan (Pro-Version) Contra keine Filterfunktion für einzelne Übungen

keine Filterfunktion für einzelne Übungen kein eigenes Workout erstellbar

kein eigenes Workout erstellbar detailliertere Informationen zur korrekten Technik, die auch Fehler zeigen, sind nicht in der App gebündelt

An Übungen mangelt es hier keinesfalls. Der Aufpreis für ein individuelles Training lohnt sich aber nicht für jeden.

Bei Freeletics trainiert man fast ausschließlich mit seinem Körpergewicht. Im kostenlosen Download ist ein Set aus elf Workouts enthalten, die sich in Dauer und Schwierigkeit unterscheiden und unterschiedliche Körperregionen ansprechen. Jedes Workout beinhaltet verschiedene Übungen wie Liegestütze oder Situps, die man in vorgegebener Anzahl ausführen soll.

Positiv: Die Übungen kann man vorher in Videos anschauen, um die richtige Ausführung zu lernen. Gut produziert sind die Clips allemal, jedoch wäre auch eine Erklärung mit absoluten No-Gos bei der Ausführung der Technik wünschenswert. Genauere Informationen dazu sind zwar vorhanden, allerdings muss man auf dem Freeletics-Blog nach ihnen suchen.

Ein eigener Bereich in der App, der nur die korrekte Technik thematisiert, wäre gerade für Anfänger hilfreich. Für ein flüssiges Training sollte man also vorher die Technik lernen. Denn während des Trainings fehlt eine visuelle Unterstützung in Form eines Clips – außer man wählt man die Videos etwas umständlich über ein kleines Schaubild während des Workouts aus.

Alle Übungen lassen sich auch einzeln aufrufen, wobei es leider keine Filtermöglichkeit nach Muskelgruppen gibt. Zudem kann man sich aus der recht großen Übungsvielfalt bislang kein eigenes Workout zusammenstellen.

Mit Coach gegen Bezahlung

Die Pro-Version der App kostet gegenwärtig 56 Euro im Jahr. Mit ihr stockt man die Anzahl der Workouts auf 29 auf und bekommt einen Coach zur Seite gestellt. Der digitale Trainer erzeugt dann ein individuelles Intervallworkout anhand vorher gesteckter Ziele. Je nachdem, ob man nun Fett verbrennen oder Muskeln aufbauen möchte, wird der Übungsmix angepasst.

Ein vorheriger Test soll dabei die Leistungsfähigkeit einordnen. Die Workouts dauern bis zu 40 Minuten und sind schon fordernd – aber schwitzen ist schließlich Zweck der App. Wer die Übungen für nicht machbar hält, gibt dem Coach Rückmeldung, der das Training daraufhin anpasst.

© Screenshot WEKA / connect Alle Clips lassen sich auch herunterladen. Die Anmerkungen in den Videos helfen bei der korrekten Ausführung der Übungen. Eine sprachliche Führung zum Text durch einen Trainer wäre aber noch hilfreicher.

Unser Fazit:

Vor allem Hobby­sportler, die schon etwas Erfah­rung mit dem Trainieren haben, kommen bei Freeletics auf ihre Kosten. Für blutige Anfänger ist gerade die kostenlose Version weniger geeignet. Infos über Technikfehler oder zum Auf-­ und Abwärmen muss man selbst auf dem Blog recherchieren. Besser wäre es hier, alles in der App zu bündeln.

Anzeige

Mehr zum Thema Bilder digitalisieren Fotoscanner-Apps im Vergleich Wir zeigen Ihnen, mit welchen Apps Sie Ihre alten Fotos digitalisieren können. Dabei gilt: Zusätzliche Funktionen kosten meist extra.

Entspannung und Schlaf-Tracking Einschlaf- und Schlaftracker-Apps Vergleich Haben Sie Probleme beim Einschlafen? Wir stellen Apps vor, die beim Entspannen helfen oder die Schlafqualität tracken. Apple Health, Samsung S Health & Co. Gesundheits-Apps der Smartphone-Hersteller im Vergleich Viele Smartphone-Hersteller packen auf ihre Mobilgeräte auch gleich Gesundheits- und Fitness-Apps. Was können die Apps von Apple, Samsung & Co.?

Einkaufszettel auf dem Smartphone Mobile Einkaufsliste: Einkaufsplaner-Apps im Vergleich Der Einkaufszettel wird aufs Smartphone ausgelagert und erlaubt das gemeinsame Planen und Teilen von Einkaufslisten. Wir stellen Einkaufs-Apps vor. Winter-App Apps für Skifahrer und Wintersportler im Vergleich Skitouren planen, Schneehöhen checken oder die Lawinenlage überprüfen: Wir stellen praktische Winter-Apps für Skifahrer und Wintersportler vor.