Fünf Standboxen um 1.400 Euro im Test

Standlautsprecher um 1.400 Euro dürften besonders für HiFi-Ein- oder Aufsteiger interessant sein. Die fünf Boxen im Vergleichstest besitzen dabei ganz unterschiedliche Qualitäten - mit anderen Worten: Es ist für jeden was dabei!

© Julian Bauer, Archiv, MPS Lautsprecher um 1.400 Euro

Standboxen im Test

Der Boxenvergleich in AUDIO 3/13 beschäftige sich mit Koax-Kompakten für rund 1.000 Euro , die trotz ihrer überschaubaren Abmessungen auch in mittelgroßen Hörraumen sehr gut funktionierten. Rechnet man die 200 bis 300€ für einen vernünftigen Boxenständer dazu (denn wer stellt die Bookshelf-Boxen wirklich ins Regal?), ist schon die hier getestet Preisklasse erreicht. Spätestens dann sollte man abwägen, ob man nicht besser gleich in einen dieser Standlautsprecher investiert.

Wer sich jetzt fragt, ob der heimische Hörraum groß genug für solch einen Klangturm ist, kann beruhigt sein: Trotz ihrer Größe spielen beispielsweise die Epos und die Tannoy nicht nur in mittleren, sondern auch in etwas kleineren Räumen betörend gut. Die erste 1200-Euro-Box von T+A, die Pulsar S350, dagegen braucht - wie auch ihre Kontrahenten von Dali und Wharfedale - schon etwas mehr Platz, um ihr volles Klangpotential entfalten zu können. Jede dieser drei Boxen bedient dabei unterschiedliche Klang-Präferenzen.

Bildergalerie Galerie Galerie: Standboxen um 1.400 Euro Dali Ikon 6 MK II, 1.340 Euro (UVP).

Fazit

Die Aufteilung von Tief,- Mittel,- und Hochton sorgte bei allen Boxen im Test für einen lockeren und ausgewogenen Klang. Die Dali und die T+A sind gute Allrounder; die Epos ist eine von Grund auf ehrliche Box, die sogar Fehler in Aufnahmen aufdeckt. Oldschool-Fans kommen mit der Wharfedale voll auf ihre Kosten. Die Tannoy gefiel mir wegen ihrer unverschämt dynamischen Art am besten.

