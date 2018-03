Für friedliches Musikhören

© Archiv Im schalltoten Lautsprecher-Messraum protokolliert stereoplay Laborleiter Peter Schüller mittels Mikrofon die Schallabstrahlung der Kopfhörer an die Außenwelt.

Anzeige

Bei Kopfhörern, die für den mobilen Einsatz gedacht sind, ist es wichtig wieviel Geräusch sie an die Umgebung abgeben. Schließlich will man keine bösen Blicke ernten, wenn man sich etwa in der U-Bahn seiner mobilen Musiksammlung erfreut. stereoplay misst darum das Abstrahlgeräusch, das ein Kopfhörer auf zehn Zentimeter Entfernung nach außen abgibt, wenn innerhalb der Muschel 100 dB Schalldruck herrscht.

Dabei sollte auch bedacht werden, dass Menschen nicht auf alle Frequenzen gleich empfindlich reagieren. Deshalb ermittelt stereoplay nicht nur den Pegel, sondern auch den Frequenzgang der Schallemission. Hier sollte man darauf achten, dass der Hörer besonders wenig im Bereich von 500 bis 5000 Hz abstrahlt, dann stört der eigene Musikgenuss das Umfeld am wenigsten.

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Kopfhörer Grado GS-1000i, Sennheiser HD-800 Sie kümmern sich ausschließlich um die Musikbedürfnisse ihres Besitzers, bei ihrer Auswahl muss keine Rücksicht walten: Kopfhörer sind die…

Vergleichstest Kopfhörer AKG, Beyerdynamic, Denon,… Beim Kopf-Hören stören weder Wandreflexionen noch Familienmitglieder. Klingt's trotzdem schlecht, liegt's am Gerät - darum dieser Test. Kaufberatung Acht HiFi-Kopfhörer im Test Diese acht HiFi-Kopfhörer sehen nicht nur unverwechselbar aus. Sie bieten auch jeweils ein ganz eigenes Hörerlebnis, wie unser Test zeigt.

Vergleichstest Philips Fidelio X1 und Sennheiser Momentum im Test Welche Kopfhörertechnologie sorgt für besseren Klang: offen oder geschlossen? Wir vergleichen zwei besonders antriebsstarke On-Ears im Retro-Look. Vergleichstest HiFi-Kopfhörer und Kopfhörer-Verstärker im Test Musik über einen guten Kopfhörer zu erleben, ist ein sehr intimes Erlebnis. Vier Modelle um 300 Euro, vier Kopfhörerverstärker aller Preisklassen und…