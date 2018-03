Galaxy S3 gegen die Smartphone-Elite

© Hersteller galaxy s3 one x xperia s razr

1280 x 720 Pixel auf 4,8 Zoll: An das S3-Display kommt keiner ran, zumindest auf den ersten Blick. Fotos und Videos werden mit einer überwältigenden Intensität dargestellt, zumal Samsung auf die besonders farb- und kontraststarke AMOLED-Technologie setzt. Dass mit dieser Gigantomanie allerdings auch Nachteile verbunden sind, macht unser Vergleich deutlich.

Auch in anderen Bereichen kann sich das S3 nicht so deutlich von der Konkurrenz absetzen, wie im Vorfeld von den Fans erwartet. Vor allem das Gehäuse sorgt für lange Gesichter, weil es wie bei den Vorgängern wieder nur aus Kunststoff besteht.

Ist das Hype-Handy etwa eine Riesenenttäuschung? Nein, ohne Frage liefert Samsung das beste Smartphone-Gesamtpaket ab - aber das hat auch seinen Preis. Mit knapp 600 Euro gehört das Galaxy S3 zu den teuersten Handys auf dem Markt. Wir haben das neue Superphone von Samsung in puncto Display, Design, Akku, Speicher, Prozessor, Kamera, Software sowie Preis und Verfügbarkeit, mit der Smartphone-Elite verglichen. Dazu zählen wir das Apple iPhone 4S, das HTC One X, das Motorola Razr (Maxx) und das Nokia Lumia 900. So erhalten sie einen aktuellen Überblick über das, was technisch, optisch und preislich gerade in der Mobilfunk-Oberklasse möglich ist:

