Galaxy S4 Preis im Sinkflug

Der Preis des Samsung Galaxy S4 befindet sich im Sinkflug. Seit dem Weihnachtsgeschäft Mitte Dezember ist der Preis des ehemaligen Flaggschiffs um knapp 20 Prozent gefallen. Das zeigt eine Preisrecherche, die der Preisvergleich guenstiger.de im Auftrag von connect durchgeführt hat. Die 16-GB-Version des LTE-Smartphones kostete am 15. Dezember beim günstigsten Online-Anbieter 439 Euro. Heute, einen Tag vor Marktstart des Nachfolgers Galaxy S5, ist das Galaxy S4 schon zum Preis von 319 Euro zu haben. Damit ist es gut 27 Prozent günstiger als noch im Weihnachtsgeschäft.

Preis für die 32-GB-Version geht nach oben

Allerdings gilt das nur für die kleine Version des S4 mit 16 GB an internem Speicher. Die 32-GB-Version ist dagegen nur gut 5 Prozent günstiger als noch im Dezember. Und obendrein teurer, als noch im März. Heute gibt's das Galaxy S4 in der 32-GB-Version beim günstigsten Anbieter für 414 Euro. Im Dezember waren es mit 439 Euro rund 25 Euro mehr. Im April war der Preis allerdings auch schon auf 359 Euro unten.

Unser Tipp: Wer wirlich auf die 32 GB an internem Speicher Wert legt, sollte lieber noch ein paar Wochen warten. Der Preis fürs Galaxy S5 liegt zum Marktstart bei 649 Euro, der wird vermutlich recht schnell nachgeben. Dann dürfte auch das S4 wieder günstiger werden.

Fazit: Der Preis wird weiter nachgeben

Das Galaxy S4 ist zum Marktstart des Nachfolgers S5 verdammt günstig zu haben. Allerdings nur mit mehreren Einschränkungen:

nur die 16-GB-Version ist günstig die günstigen Preise gibt's nur bei vereinzelten Angeboten.

Man muss sich also nach speziellen Angeboten umschauen, die nur die Preisvergleichsportale liefern. Wer am liebsten bequem bei Amazon einkauft, zahlt beim S4 im Moment noch deutlich mehr als bei den günstigsten Angeboten. Es könnte sich also lohnen, noch ein bisschen zu warten. Mit Einführung des S5 sollte der Vorgänger dann auf breiter Front günstiger werden. Der Vergleich mit dem S5 zeigt übrigens, dass man mit dem S4 auch ein Jahr nach dessen Marktstart noch ein sehr gutes Smartphone mit aktueller Ausstattung bekommt.

