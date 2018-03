Galaxy S5 mini vs. Xperia Z3 Compact

© connect Infografik: Samsung Galaxy S5 mini vs. Sony Xperia Z3 Compact

S5 mini oder Z3 Compact: Wer ist näher am großen Bruder, also am Galaxy S5 und am Xperia Z3? Denn die Hoffnung, dass man hier die beiden Flaggschiffe einfach mit etwas kleinerem Display, kleinerem Akku und in entsprechend handlicherem Format bekommt, können nämlich weder Samsung noch Sony erfüllen. Soviel sei verraten: Das Z3 Compact (Testbericht) ist näher am Xperia Z3 (Testbericht) als das S5 mini (Testbericht) am Galaxy S5 (Testbericht). Doch ist es auch besser als das S5 mini? Das zeigt der detaillierte Vergleichstest.

Gehäuse und Display

Wie kompakt und mini sind unsere zwei Kandidaten denn nun? Das Xperia Z3 Compact ist vier Millimeter kürzer, aber neun Gramm schwerer als das Galaxy S5 mini. Bei Größe und Gewicht schenken sich die zwei also nicht viel. Das Z3 Compact ist dennoch das kompaktere Modell, bringt Sony auf der kleineren Grundfläche ein etwas größeres Display unter. 4,6 statt 4,5 Zoll misst die Anzeige das Z3 Compact. Damit hätten die Smartphones vor zwei Jahren noch als "groß" gegolten und als "mini" lässt sich das auch heute noch nicht kategorisieren. Aber sie sind eben doch eine Nummer kleiner als die großen Flaggschiffe und teilweise auch mit einer Hand bedienbar.

Bei der Display-Auflösung liegen beide mit 720 x 1280 Pixel (HD-Auflösung) gleichauf. Die Anzeige des Z3 Compact ist mit 547 cd/m2 statt 315 cd/m2 ist deutlich heller als die des S5 mini und damit in heller Umgebung besser ablesbar. Insgesamt wirkt das Z3 Compact auch etwas hochwertiger. Doch auch hier kommt teilweise Kunststoff zum Einsatz, wo beim Flaggschiff Metall verwendet wird.

Und wie kompakt sind die Kleinen im Vergleich zu ihren großen Brüdern? Die große Variante des Z3 ist knapp zwei Zentimeter länger, sieben Millimeter breiter und 23 Gramm schwerer: Der Unterschied ist zu sehen und zu spüren. Dafür gibt's dann aber auch ein 5,2-Zoll-Display in Full-HD-Auflösung.

Ausstattung

Ähnliches Bild bei der Ausstattung: Das Xperia Z3 Compact hat den gleichen Prozessor wie das Z3, lediglich etwas weniger Arbeitsspeicher , nämlich 2 statt 3 GB. Samsung hat beim S5 mini dagegen deutlich abgespeckt: Der Quad-Core-Prozessor ist mit "nur" 1,4 GHz getaktet, der Arbeitsspeicher beträgt 1,5 GB. Auch das reicht für eine normale Smartphone-Nutzung, Sony zeigt sich aber großzügiger. Das gilt auch für die Kamera, die hier mit nominell 20 Megapixeln auflöst. Hinzu kommen Videos mit einer Auflösung bis 3840 x 2160 Pixel. Und tatsächlich liefert die Kamera des Z3 Compact auch die besseren Aufnahmen.

An einigen Stellen fällt das S5 mini also etwas zurück, in vielen Bereichen sind die beiden Kandidaten in Sachen Ausstattung gleichauf. Die 16 GB Speicher lassen sich bei beiden per MicroSD-Karte erweitern. Beide beherrschen von schnellem Internet per LTE bis zum Nahfunk NFC alles was man von einem aktuellen Smartphone erwartet. Zudem sorgt allein schon die Nutzung der gleichen Plattform für ähnliche Funktionalitäten. Beide bieten Android 4.4, das S5 mini wird mit 4.4.2, das Z3 Compact mit 4.4.4 ausgeliefert.

Ausdauer, Funk- und Telefonie-Eigenschaften

Bei der Ausdauer hat das Z3 Compact deutlich die Nase vorn: Knapp über 8 Stunden hielt das Sony im Test bei gemischter Dauernutzung durch, das S5 Mini kam nur auf knapp 7 Stunden.Sony ist messtechnisch wirklich ein Kracher gelungen, wobei in Sachen Sende- und Empfangsqualität das S5 mini durchaus mithalten. Im GSM-Netz ist es etwas besser, im UMTS-Netz deutlich schlechter und im LTE-Netz liegen beide fast gleichauf - auf sehr gutem Niveau. Geht's um die Klangqualität beim Telefonieren, ist das Z3 Compact wieder deutlich besser.

Fazit

Sony zeigt sich großzügig, das Xperia Z3 Compact ist in Sachen Ausstattung verdammt nah dran am großen Z3 und erstaunlicherweise auch noch ausdauernder. So hängt das Compact am Ende nicht nur den großen Bruder ab, sondern liegt auch deutlich vor dem Galaxy S5 mini. Das ist nicht ganz so schick verpackt, hat die den schwächeren Prozessor, die schlechtere Kamera und die knappere Ausdauer. Dafür ist es aber auch deutlich günstiger, ohne Vertrag derzeit (14.10.2014) für 340 Euro ohne Vertrag zu haben. Das Z3 Compact gibt's stattdessen ab 490 Euro.

Auch wenn der Name auf ein ähnliches Konzept hindeutet: Samsung bietet hier eine handliche und günstige, aber auch abgespeckte Alternative zu seinem Flaggschiff. Sony will's dagegen bei "handliche" Alternative belassen und in Sachen Ausstattung aber so nah wie möglich ans große Z3 ran. Entsprechend hoch ist auch der Preis. Da das Z3 Compact noch nicht so lange auf dem Markt ist, dürfte der Preis hier in den nächsten Monaten noch etwas mehr nachgeben und der Preisunterschied zum S5 mini (Testbericht) etwas kleiner werden.

