War das Galaxy S6 mit viel Bohei vorgestellt worden, kam das Xperia Z4 auf leisen Sohlen: Sony hat sein neues Top-Modell heute ohne Ankündigung in Japan vorgestellt und dabei auf ein großes Event verzichtet. Das ist ungewöhnlich, oder positiv formuliert: Mal was Anderes.

Tatsächlich ist das Z4 auch nicht unbedingt spektakulär und damit nicht unbedingt für die große Show geeignet, sondern eher eine konsequente Weiterentwicklung des Vorgängers Xperia Z3 (Test), der noch kein Jahr alt ist. Gelang Samsung mit dem Galaxy S6 vor allem in Sachen Design dank des gewölbten Displays der Edge-Version eine Überraschung, so ist das Xperia Z4 auch optisch nah dran am Vorgänger und entsprechend leicht als Xperia-Smartphone zu erkennen.

Die größten Unterschiede

Während Samsung beim S6 auf ein Quad-HD-Display setzt, belässt es Sony bei der Full-HD-Auflösung. Die Größe der Displays ist mit 5,1 Zoll (S6) und 5,2 Zoll (Z4) nahezu identisch. Samsung verpackt das ganze etwas kompakter, doch auch die Größen sind recht ähnlich. Während Samsung auf einen eigenen Exynos-Prozessor setzt, verbaut Sony den Snapdragon 810 von Qualcomm, der ebenfalls mit acht Kernen plus 3 GB Speicher arbeitet.

Die Kamera des Z4 löst nominell mit rund 20 Megapixeln, die des S6 mit 16 Megapixeln auf. Entscheidend ist jedoch die auf den Fotos sichtbare Qualität und da hat Samsung schon ganz gut vorgelegt.

Vorteile Xperia Z4

Insgesamt schenken sich das S6 und das Z4 zumindest auf dem Papier nicht viel, ein paar Vorteile bringt das Z4 aber mit:

erweiterbarer Speicher

etwas größerer Akku

wasserdichtes Gehäuse

Vorteile Galaxy S6

An anderer Stelle hat das S6 mehr zu bieten:

größere Modellauswahl mit zwei Design- und drei Speichervarianten

kompakteres Gehäuse

Fingerabdrucksensor und Pulsmesser

höhere Displayauflösung

Die technischen Daten im Vergleich

Preise und Verfügbarkeit

Offiziell verrät Sony noch nicht, wann und zu welchem Preis das Xperia Z4 bei uns in den Handel kommt. Bei der Vorstellung wurde es lediglich für Japan angekündigt, dort soll das Z4 im Sommer kommen. Bei einem gleichzeitigen Start in Europa käme das neue Xperia Z4 rund ein Jahr nach dem Vorgänger Z3 - ein realistischer Starttermin. Bis dahin dürfte das S6, das ja nach Modell und Speichergröße zwischen 700 Euro und 1050 Euro kostet, schon etwas günstiger sein.

Fazit

Wer sich also eh erst im Sommer ein neues Smartphone zulegen will, kann entspannt die (Preis-)Entwicklung abwarten. Jetzt den Kauf des S6 zurückzustellen, lohnt sich womöglich nur für jene, die beim S6 auf einen erweiterbaren Speicher und ein wasserdichtes Gehäuse gehofft hatten.

