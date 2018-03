Garmin vivoactive HR im Test

© Hersteller Garmin vivoactive

Pro recht kompakt und mit rund 48 Gramm leicht

recht kompakt und mit rund 48 Gramm leicht viele Funktionen und Sportbetriebsarten

viele Funktionen und Sportbetriebsarten GPS, Höhenmesser und Herzfrequenz-Sensor

GPS, Höhenmesser und Herzfrequenz-Sensor vergleichsweise lange Akkulaufzeiten Contra Design und Bauhöhe nicht voll alltagstauglich

Design und Bauhöhe nicht voll alltagstauglich Displaykontrast könnte höher sein

Displaykontrast könnte höher sein Sensoren je nach Sportart etwas ungenau

Sensoren je nach Sportart etwas ungenau Software stürzt gelegentlich ab

Smartwatch für Aktive​

Garmin kombiniert GPS-Sportuhr, Activity-Tracker und Smartwatch-Funktionen in einer kompakten Uhr.​



Im umfangreichen Tracker- und Sport-Watch-Programm von Garmin ist die Vivoactive HR als kompakter Allrounder positioniert. Dank integriertem GPS-Modul informiert sie Läufer, Radfahrer oder Schwimmer über Distanzen und Geschwindigkeiten. In einem Ski/Snowboard-Modus erfasst und zeigt sie Geschwindigkeiten, Höhenprofile und Liftfahrten. Für Wassersportarten wie Schwimmen oder Rudern werden Tempo, Zeiten und Wasserstrecken sowie Ruderfrequenz und die pro Zug beziehungsweise Ruderschlag zurückgelegte Entfernung signalisiert. Golfer erhalten Infos über den aktuellen Golfplatz und Statistiken zum eigenen Spielverhalten. Ein barometrischer Höhenmesser erfasst im Alltag unter anderem erklommene Treppenstufen.​

Wie der Zusatz „HR“ betont, erfolgt eine Pulsmessung am Handgelenk („Heart Rate Monitor“) über einen auf der Unterseite des Uhrengehäuses integrierten optischen Sensor. Durchdacht ist auch das Zusammenspiel mit anderen Garmin-Geräten: So kann die Vivoactive HD die Herzfrequenzdaten über den Funkstandard ANT+ an Garmin-Actioncams wie die VIRB XE sowie an das Display Varia Vision übertragen. Umgekehrt lassen sich diese Geräte über das Touchdisplay der Uhr fernbedienen.​

Je nach gewählter Sportart gibt die Uhr auch Empfehlungen zu Erholungszeiten und liefert Infos wie Kalorienverbrauch oder Trainingsintensität.​

Darüber hinaus dient das Gerät als Smartwatch, die sich per Bluetooth mit der „Garmin Connect Mobile“-App auf iOS-, Android- oder Windows-Smartphones verbindet und dann Anrufe, Nachrichten, E-Mail oder Terminerinnerungen anzeigt oder den Musikplayer steuert. Die Akkulaufzeit der für 270 Euro angebotenen Uhr gibt Garmin mit acht Tagen im Sport-Tracker-Betrieb und 13 Stunden im GPS-Modus an.​



