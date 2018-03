Einchecken per Smartphone und viele weitere Funktionen: Wir haben die Apps der großen Airlines getestet und stellen hier die Apps von American Airlines, British Airways, Condor und Germanwings vor.

American Airlines

The American Way: Die App der US-Amerikaner von American Airlines zeigt sich erfrischend anders als die europäische Konkurrenz. Allerdings ist die Struktur unergonomisch. Der Centerscreen mit dem Logo im Starsand-Stripes-Look und einer Suchleiste für Flüge ist einfach gehalten. Sämtliche interessanten Punkte sind über ein kleines Sidebar-Menü der Einstellungen anwählbar. Darin verstecken sich Terminalpläne ausgewählter Großflughäfen wie JFK, Charles de Gaulle oder Heathrow. Eine Parkplatz-Erinnerung, ein Coupon-System für Getränkegutscheine und auch ein Sudoku sind mit an Bord. Das Hauptfeature ,Check-in' via App fehlt hier allerdings.

Testurteil für iOS-Version: befriedigend (66 Punkte)

Testurteil für Android-Version: befriedigend (66 Punkte)

Verfügbar für: iOS, Android, Windows Phone

© American Airlines Terminalpläne von Heathrow oder Charles de Gaulle, aber keine Check-in-Option.

British Airways

English, please! Die App der British Airways gibt es nicht auf Deutsch. Angesichts des überschaubaren Themas ist das aber wenig problematisch. Wer bei Problemen Kontakt mit der BA aufnehmen möchte: Es gibt einen umfangreichen Pool an Durchwahlen für flugrelevante Themen wie zum Beispiel "Verlorenes Gepäck". So finden Sie schnell den richtigen Ansprechpartner. Zudem bringt die App einen Zugang zum "Lounge Wi-Fi" der BA mit. In der Android-Version fehlen aktuell noch der Flugplan und die Schnäppchenangebote - schade. Da der englische Premiumflieger aber regelmäßig neue Versionen seiner Apps herausbringt, besteht die berechtigte Hoffnung, dass auch Android-Nutzer hier bald voll auf ihre Kosten kommen.

Testurteil für iOS-Version: gut (77 Punkte)

Testurteil für Android-Version: befriedigend (74 Punkte)

Verfügbar für: iOS, Android, Windows Phone, Blackberry

© British Airways iPhone-Besitzer haben Glück, Android-User müssen bei British Airways Abstriche machen.

Condor

Schlicht und ergreifend - die deutsche Fluglinie Condor tritt mit einer App ohne Schnickschnack an. Der Buchungsprozess und eine übersichtliche Struktur stehen hier im Vordergrund. Das muss allerdings nichts Schlechtes bedeuten, denn das Info-Center ist ebenfalls aufgeräumt und bietet einen schnellen Zugang zu den wichtigen Punkten Flugstatus und Check-in. Nur die digitale Bordkarte fehlt der Condor-App leider.

Testurteil für iOS-Version: befriedigend (74 Punkte)

Verfügbar für: iOS

© Condor Bei dieser straighten App stellt sich nur eine Frage: Warum fehlt hier die digitale Bordkarte?

Germanwings

Flexibilität ist alles? Bei der App der Lufthansa-Tochter schon: Laut Germanwings sind Umbuchungen bis zu einer Stunde vor Abflug auch per App noch möglich. Zusatzleistungen wie die Reservierung des Wunschsitzplatzes lassen sich sogar bis zu 30 Minuten vor Abflug nachbestellen; da der Wunschsitzplatz im mittleren Germanwings-Tarif Smart aber schon enthalten ist, betrifft dies sowieso nur noch diejenigen Kunden, die den Einsteigertarif Basic gebucht haben. Insgesamt ist die German-Wings-App prima, denn alle flugrelevanten Features wie der Check-in oder die

Flugstatusabfrage sind hier an Bord.

Testurteil für iOS-Version: gut (81 Punkte)

Testurteil für Android-Version: gut (81 Punkte)

Verfügbar für: iOS, Android

© German Wings Mit der App der günstigen Lufthansa-Tochter German Wings haben Sie alles im Griff.

