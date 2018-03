Gigaset C430A GO und Gigaset C430 HX

© Gigaset Komplett mit GO-Box 100 inklusive drei Anrufbeantwortern (insgesamt 55 Minuten Kapazität) gibt es das C430 für 80 Euro. Wie an allen Gigaset-Basen lassen sich bis zu fünf weitere Mobilteile daran anmelden (unten). Als HX-Universalmobilteil kostet das C430 nur 50 Euro. Das Schnurlostelefon lässt sich an VoIP-Routern anmelden und unterstützt in seinen Menüs dann auch die Funktionen von Fritzbox, Speedport, TP-Link und Co (oben).

Anzeige

Das C430 ist die Neuauflage eines Klassikers von Gigaset. Sowohl die GO- als auch die HX-Ausführung sind funktional und preiswert.

Typisch C-Klasse: Das C430 präsentiert sich schnörkellos und unkompliziert. Gegenüber den teureren S-und SL-Modellen wurde die Ausstattungsliste gestrafft - dafür sind das C430A GO mit einem Verkaufspreis von 80 Euro und das C430 HX mit 50 Euro deutlich günstiger.

Die Abstriche betreffen den Speicherausbau - so passen nur noch 200 statt 500 Rufnummern ins Bord-Telefonbuch, und auch die Anzahl der Klingeltöne wurde reduziert. Ankommende Anrufe werden mit Klarnamen angezeigt, sofern die übermittelte Rufnummer im Telefonbuch gespeichert ist - auf Bildanzeige (Picture- CLIP) müssen Nutzer des C430 allerdings verzichten. Ebenso fehlen Bluetooth und SMS. Doch auf alles, was Telefonieren komfortabel macht, können sich Käufer dieses Modells nach wie vor verlassen: Etwa stabile, beleuchtete Tasten oder das 1,8-Zoll-Farbdisplay (4,6 cm Diagonale), dessen Auflösung von 128 x 160 Pixeln nicht hinter der Gigaset-S-Klasse zurücksteht. Auch HD-Voice wird unterstützt, sofern Anschluss, Basisstation und Gesprächspartner mitspielen. Die ausführlichen Tabellen mit Ausstattung und Testergebnissen finden Sie als PDF-Download am Ende der Seite.

Im connect-Messlabor zeigt das C430 gute Ausdauerwerte und überzeugenden Klang - der wenig überraschend im Wideband-Modus (HD-Voice) besonders gut abschneidet.

Ausstattung

Abmessungen: Mobilteil 156 x 48 x 27 mm, 114 g;

Akkus: 2 x AAA NiMH;

Display: 1,8 Zoll (4,6 cm); 128 x 160 Pixel;

Telefonbuch: 200 Einträge mit 3 Rufnummern, Jahrestag, VIP-Ton;

Anschlüsse: Headset 2,5 mm;

Komfortfunktionen (Auswahl): Raumüberwachung (Babyphone), Direktwahl (Babycall), Kalender, Wecker, Rufnummernanzeige (CLIP), beleuchtete Tastatur

Gigaset C430 A GO - Tabelle

Ausstattung und Testergebnisse des Gigaset C430 A GO

Quelle: Connect Jetzt Herunterladen

Gigaset C430 HX - Tabelle

Ausstattung und Testergebnisse des Gigaset C430 HX

Quelle: Connect Jetzt Herunterladen

Jetzt kaufen Gigaset C430A Go Telefon - Schnurlostelefon /… EUR 65,99

Anzeige

Mehr zum Thema IP-Telefon Gigaset SL450 HX im Test 85,6% Das SL450 HX ist der neue Star im Gigaset-Sortiment: Dank Top-Display und toller Haptik macht die Bedienung des…

IP-Telefon Gigaset S850 HX im Test 84,0% Das Gigaset S850 HX ist speziell für den Betrieb an VoIP-Routern ausgelegt und wurde dafür an die Funktionen beliebter… DECT Telefon Gigaset C430 HX im Test 83,2% Mit dem C430 HX bietet Gigaset nun auch ein Mittelklasse-Telefon an, das speziell für den Betrieb an VoIP-Routern…

DECT-Telefon Gigaset E560 HX im Test 82,4% Das Gigaset E560 HX ist ein Großtasten-Telefon für die Anmeldung an DECT-fähigen Routern wie Geräten von AVM, Telekom… DECT-Telefon Gigaset CL660 HX im Test 87,2% Mit dem CL660 HX von Gigaset sollen Eleganz und großer Funktionsumfang in der günstigen Mittelklasse Einzug halten. Ob…