Gigaset CL750A GO und Gigaset CL750 HX

© Gigaset Das Komplettgerät CL750 A GO wird zum Preis von 120 Euro angeboten und kombiniert ein „Sculpture“-Telefon samt Ladeschale mit der GO-BOX 100. Telefon und Basis gibt es wahlweise in Schwarz oder Weiß. Auch das Designer-Mobilteil CL750 gibt es als HX-Version, die für die Zusammenarbeit mit VoIP-Routern ausgelegt ist. Neben Menüeinträgen für deren Funktionen wird natürlich auch HD-Voice unterstützt.

Das Gigaset CL750 ist Schnurlostelefon und Designobjekt. Auch dieses Kunstwerk gibt es wahlweise als GO-Komplettgerät oder als HX-Universalmobilteil.

Das Gigaset CL750, das den Beinamen "Sculpture" trägt, richtet sich an Kunden mit einem Faible für Design. Das besonders elegante Telefon gibt es in Schwarz oder Weiß - als GO-Komplettgerät für 120 Euro oder ab Ende März 2016 auch als HX-Universalmobilteil für 100 Euro.

Mit einem cleveren Extra lässt sich das Telefon noch besser an die individuelle Wohnumgebung anpassen: Für jeweils 15 Euro bietet Gigaset drei verschiedene Covers für die Ladeschale an, mit denen sich die sichtbare Fläche wahlweise in Anthrazit, "Champagner-Metallic" oder einem Holzfurnier verkleiden lässt. Wer sich für das CL750 A GO entscheidet, kann - wie bei allen GO-Modellen üblich - die GO-Box 100 und das Telefon mit Ladeschale jeweils separat aufstellen. Prominent sichtbar ist dann nur das designorientierte Gespann aus Mobilteil und Ladestation.

Dennoch kommt auch die GO-Box in zum Hauptgerät korrespondierender Farbe - also in Schwarz oder Weiß. Technisch bietet das CL750 solide Kost und ist in der Gigaset-Mittelklasse positioniert. Neben anspruchsvollem Design bekommen Käufer somit auch ein funktionales und komfortabel bedienbares DECT-Telefon. Und ein topmodernes noch dazu - das auch aktuelle Funktionen wie HD-Voice oder bei den HX-Modellen Menübedienung von Router-Funktionen unterstützt.

Ausstattung

Abmessungen: Mobilteil 194 x 53 x 30 mm, 118 g;

Akkus: 2 x AAA NiMH;

Display: 1,8 Zoll (4,6 cm); 128 x 160 Pixel;

Telefonbuch: 200 Einträge mit 3 Rufnummern, Jahrestag, VIP-Ton;

Komfortfunktionen (Auswahl): Raumüberwachung (Babyphone), Direktwahl (Babycall), Kalender, Wecker, Rufnummernanzeige (CLIP), beleuchtete Tastatur, Freisprechen am Mobilteil

