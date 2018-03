Gigaset Zubehör: DX 800 A, Mobile Dock und Repeater

© Gigaset Dieses Telefon lässt keine Wünsche offen: Es läuft an IP, ISDN- oder Analog- Anschlüssen, ist gleichzeitig DECT-Basis für bis zu sechs Mobilteile, kann bis zu vier Gespräche gleichzeitig abwickeln, besitzt einen Anrufbeantworter mit bis zu drei separaten Sprachboxen und Speicherplatz für bis zu 1000 Kontakte. Der riesige Funktionsumfang des für 250 Euro erhältlichen Geräts lässt sich über das 3,5-Zoll-Farbdisplay (8,9 cm Diagonale) steuern.

Je nach Kommunikationsbedarf können diese Gigaset-Lösungen Ihre Erreichbarkeit erheblich verbessern.

Gigaset DX800 A

Für besondere Ansprüche finden sich im Sortiment von Gigaset besondere Lösungen. So präsentiert sich das für 250 Euro angebotene Tischtelefon DX800 A als Multitalent: Neben seiner Funktion als verkabeltes Telefon dient es auch als Basis für bis zu sechs DECT-Mobilteile. Anschlussseitig ist es völlig flexibel und läuft an Analog-, ISDN- oder IP-Leitungen. So erleichtert es auch die Migration von bisherigen Anschlüssen zu All-IP-Leitungen. An denen lassen sich dann sowohl über das Tischgerät als auch über die Mobilteile Telefonate in HD-Qualität führen - sofern auch die Gegenstelle HD-Voice unterstützt.

Das bis zu 1000 Einträge fassende Telefonbuch lässt sich auch über die Gigaset-Quicksync-Software verwalten und übernimmt so auch Kontakteinträge aus Outlook. Hinzu kommen vielfältige Möglichkeiten wie die Nutzung eines Bluetooth-Headsets oder auch die Anmeldung eines Mobiltelefons per Bluetooth, um darüber gegebenenfalls kostengünstige Gepräche innerhalb des Mobilfunknetzes zu führen.

Ausstattung

Anschlüsse: IP, ISDN, Analog; LAN, Bluetooth, Headset (2,5 mm); Fax oder Türsprechstelle;

Display: 3,5 Zoll (8,9 cm); 240 x 320 Pixel;

Telefonbuch: 1000 Einträge mit 3 Rufnummern, Jahrestag, VIP-Ton;

Komfortfunktionen (Auswahl): Freisprechen, SMS, Picture- CLIP, Kalender, Wecker, Freisprechen auch an Basis, Anrufbeantw. mit Fernabfr.

Gigaset Repeater 2.0

Eine clevere Lösung für sehr große oder funktechnisch problematische Gebäude ist darüber hinaus der Gigaset Repeater 2.0. Er erhöht die Reichweite der Basisstation und der Mobilteile. Auch im Funkbereich des Repeaters stehen den Mobilteilen alle gewohnten Funktionen zur Verfügung - zum Beispiel Intern- und Externgespräche und sogar HD-Voice-Verbindungen.

Gigaset Mobile Dock

Das für Android- oder iOS-Smartphones erhältliche "MobileDock" leitet zu Hause eingehende Handyanrufe automatisch auf Ihr schnurloses Telefon weiter.

Manche Gesprächspartner rufen grundsätzlich auf dem Handy an. Doch wenn man zu Hause ist, ist dies oft unkomfortabel: Der Mobilfunkempfang ist in Innenräumen oft eingeschränkt, zudem liegt das Handy beim Laden oft außer Griffweite.

Deshalb hat Gigaset mit dem "Mobile Dock" eine kluge Lösung entwickelt: Es bietet Ihrem Smartphone einen Aufbewahrungsort, wo es auch gleich aufgeladen wird. Doch sobald sich Ihr Smartphone in seiner Bluetooth-Reichweite befindet, leitet das MobileDock ankommende Anrufe automatisch um - und zwar wahlweise an eines oder mehrere Ihrer DECT-Mobilteile. Da es sich dabei um ein Interngespräch handelt, fallen dafür keine Kosten an. Dabei hat Gigaset auch Details bedacht - so erscheinen im Display des Mobilteils Name oder Nummer des Anrufers. Das Mobile Dock gibt es als Modell LM550 für Android-Geräte zum Preis von 60 Euro oder als LM550i für iPhones zum Preis von 70 Euro.

