© Gigaset Die hier abgebildete Version des besonders ergonomischen Telefons hat einen Anrufbeantworter mit dabei und kostet 100 Euro. Das Modell E550 ohne Rufsammler gibt‘s für 80 Euro.

Extragroße Tasten, extragroße Menüanzeigen - und dennoch voll mit modernen Features. Das zeichnet das Gigaset E550 aus.

Beim E550 hat Gigaset einen besonderen Fokus auf den Aspekt Ergonomie gelegt: Das Mobilteil hat extragroße, bei Bedarf beleuchtete Tasten und zeigt Rufnummern und Menüeinträge in seinem 1,8-Zoll-Farbdisplay (4,6 cm Diagonale) mit besonders großer Schrift an. Eine weitere Bedienungshilfe sind die oben am Gerät angebrachten vier Direktwahltasten.

Mit ihnen lassen sich häufig benötigte Rufnummern durch nur einen Tastendruck wählen. Die Taste "A" kann man auch mit einer SOS-Funktion belegen. Ankommende Anrufe kann das E550 neben dem auf Wunsch extralauten Klingelton auch durch LED-Lichtblitze signalisieren. Zusätzlich dient die LED auf Tastendruck als Taschenlampe.

Mit dieser Ausstattung eignet sich das E550 unter anderem für ältere Menschen oder Nutzer mit eingeschränktem Sehvermögen. Als E550 A besitzt das Gerät einen in der Basisstation integrierten Anrufbeantworter mit 25 Minuten Aufzeichnungskapazität. Diese Ausführung kostet 100 Euro.

Wer auf den Anrufbeantworter verzichten kann, erhält die Version E550 (ohne A) für 80 Euro. Bislang sind von diesem ergonomischen Schnurlostelefon noch keine GO- oder HX-Varianten erschienen - Besitzer von IP-Anschlüssen können es aber an der analogen Ausgangsbuchse ihres Routers betreiben oder das separate Mobilteil E550 H (80 Euro) an einer bereits vorhandenen DECT-Basisstation anmelden.

Ausstattung

Abmessungen: Mobilteil 170 x 55 x 30 mm, 140 g;

Akkus: 2 x AAA NiMH;

Display: 1,8 Zoll (4,6 cm); 128 x 160 Pixel;

Telefonbuch: 150 Einträge mit einer Rufnummer;

Komfortfunktionen (Auswahl): Raumüberwachung, Direktwahl (Babycall) oder 4 Direktwahltasten inkl. SOS-Funktion, Wecker, Reichweiten-Warnton, optische Anrufsignalisierung, beleuchtete Tastatur, Taschenlampe

Gigaset E550 A - Tabelle

Ausstattung und Testergebnisse des Gigaset E550 A

