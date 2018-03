Gigaset E630A GO und Gigaset E630 HX

© Gigaset Robustes Gehäuse für raue Umgebungen, viele Komfortfunktionen und topmoderne Extras wie IP-Unterstützung und HD-Voice – als Komplettgerät mit GO-Box 100 gibt es das E630 A GO für faire 120 Euro (rechts). Wer das solide schnurlose Telefon mit uneingeschränktem Bedienkomfort an einem VoIP-tauglichen Router nutzen möchte, greift zur Modellvariante E630 HX – die für 100 Euro erhältlich ist (links).

Dem E630 gelingt der Spagat: Es ist hart im Nehmen und steckt trotzdem voll zeitgemäßer Technik. Dieses Telefon ist ein sehr solider Partner.

Und wieder eine Analogie zum schwäbischen Premium-Autohersteller: Auch bei Gigaset steht die E-Klasse in Preis und Leistung zwischen der höher positionierten S- und der günstigeren C-Klasse. So kostet das Komplettgerät E630 A GO 120 Euro, die Variante als Universalmobilteil E630 HX gibt es für 100 Euro.

Wie bei der S-Klasse unterstützen die Geräte SMS und haben eine Headset- Buchse, wie bei der C-Klasse ist der Telefonbuchspeicher auf 200 Einträge beschränkt. Ein hochwertiges 1,8-Zoll-Farbdisplay (4,6 cm Diagonale) mit 128 x 160 Pixeln Auflösung und eine beleuchtete, gut dimensionierte Tastatur sind selbstverständlich auch beim E630 zu finden. Allerdings kommt hier noch eine weitere Besonderheit hinzu: Die E-Modelle sind besonders robust ausgelegt. So erfüllen die Mobilteile des E630 die Schutzklasse IP 65: Sie sind gegen Wasser, Staub und Stöße geschützt.

Dazu passend verfügen die Geräte über eine Taschenlampenfunktion und melden eingehende Anrufe auf Wunsch auch per Vibrationsalarm und LED-Blitze - damit diese in lauten Umgebungen nicht überhört werden. Damit eignen sich das E630 A GO und das E630 HX perfekt für den Einsatz in raueren Umgebungen wie zum Beispiel in Werkstätten oder auf Baustellen. Auf modernen Telefonkomfort muss auch dort niemand verzichten.

Ausstattung

Abmessungen: Mobilteil 154 x 52 x 30 mm, 135 g;

Akkus: 2 x AAA NiMH;

Display: 1,8 Zoll (4,6 cm); 128 x 160 Pixel;

Telefonbuch: 200 Einträge mit 3 Rufnummern, Jahrestag, VIP-Ton;

Anschlüsse: Headset 2,5 mm;

Komfortfunktionen (Auswahl): Raumüberwachung (Babyphone), Direktwahl (Babycall), Kalender, Wecker, SMS, bel. Tastatur, Taschenlampe, Vibrationsalarm

Gigaset E630 A GO - Tabelle

Ausstattung und Testergebnisse des Gigaset E630 A GO

Gigaset E630 HX - Tabelle

Ausstattung und Testergebnisse des Gigaset E630 HX

