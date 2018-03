Gigaset SL450A GO und Gigaset SL450 HX

© Gigaset Die für Analog- wie IP-Anschlüsse ausgelegte Variante SL450 A GO gibt es für 160 Euro. Wie bei der Gigaset-GO-Serie üblich, lässt es sich vor wie auch nach einem Umstieg auf All-IP uneingeschränkt nutzen (links). Die Ausführung als Universalmobilteil SL450 HX zum Preis von 140 Euro stellt das derzeit luxuriöseste Gigaset-Schnurlostelefon auch für die komfortable Nutzung an VoIP-Routern zur Verfügung (rechts).

Anzeige

Mit dem SL450 liefert Gigaset maximalen Funktionsumfang in einem besonders edlen Gehäuse - GO- und auch HX-Variante bieten Luxus pur.

In der SL-Serie bietet Gigaset besonders schicke Mobilteile an - sozusagen die Sportcoupés unter den Münchener Schnurlostelefonen. Damit verbindet das SL450 den bei Gigaset maximal möglichen Funktionsumfang mit einem besonders eleganten Gehäuse. Seine hochwertige Aluminiumfront, seine ausgewogene Gewichtsverteilung, präzise Tasten und nicht zuletzt das 2,4 Zoll große Display (6,1 cm - das derzeit größte bei DECT-Telefonen mit Tasten) begeistern auf ganzer Linie. Wie beim S850, lässt auch die Ausstattung des SL450 kaum einen Wunsch offen. Die ausführlichen Ausstattungs- und Testergebnis-Tabellen finden Sie als PDF-Download am Ende der Seite.

Auch eine umfangreiche Bluetooth-Unterstützung ist mit an Bord: Sie erlaubt den Anschluss eines Bluetooth-Headsets, die Verbindung mit einem Smartphone sowie die Übernahme von Adressbucheinträgen von dort. Abhängig von der verwendeten Basis ist die Strahlungsreduktion per Eco- und Voll-Eco-Modus - das Mobilteil unterstützt sie jedenfalls.

Das positive Bild bestätigen auch die Messungen im connect-Labor. Der Klang vor allem im HD-Voice-Betrieb ist exzellent, und auch die Ausdauer-Werte liegen mit bis zu 12 Stunden Sprechzeit auf höchstem Niveau.

Ausstattung

Abmessungen: Mobilteil 130 x 51 x 19 mm, 102 g;

Akkus: Li-Ion;

Display: 2,4 Zoll (6,1 cm); 240 x 320 Pixel;

Telefonbuch: 500 Einträge mit 3 Rufnummern, Bild, Jahrestag, VIP-Ton;

Anschlüsse: Micro-USB, Bluetooth, Headset 2,5 mm;

Komfortfunktionen (Auswahl): Raumüberwachung (Babyphone), Direktwahl (Babycall), Kalender, Wecker, SMS, Picture-CLIP, bel. Tastatur

Gigaset SL450 A GO - Tabelle

Ausstattung und Testergebnisse des Gigaset SL450 A GO

Quelle: Connect Jetzt Herunterladen

Gigaset SL450 HX - Tabelle

Ausstattung und Testergebnisse des Gigaset SL 450 HX

Quelle: Connect Jetzt Herunterladen

Jetzt kaufen Gigaset SL450A Go Telefon - Schnurlostelefon /… EUR 134,90

Jetzt kaufen Gigaset SL450HX Telefon - Schnurlostelefon /… EUR 99,95

Anzeige

Mehr zum Thema IP-Telefon Gigaset SL450 HX im Test 85,6% Das SL450 HX ist der neue Star im Gigaset-Sortiment: Dank Top-Display und toller Haptik macht die Bedienung des…

IP-Telefon Gigaset S850 HX im Test 84,0% Das Gigaset S850 HX ist speziell für den Betrieb an VoIP-Routern ausgelegt und wurde dafür an die Funktionen beliebter… DECT Telefon Gigaset C430 HX im Test 83,2% Mit dem C430 HX bietet Gigaset nun auch ein Mittelklasse-Telefon an, das speziell für den Betrieb an VoIP-Routern…

DECT-Telefon Gigaset E560 HX im Test 82,4% Das Gigaset E560 HX ist ein Großtasten-Telefon für die Anmeldung an DECT-fähigen Routern wie Geräten von AVM, Telekom… DECT-Telefon Gigaset CL660 HX im Test 87,2% Mit dem CL660 HX von Gigaset sollen Eleganz und großer Funktionsumfang in der günstigen Mittelklasse Einzug halten. Ob…