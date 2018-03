© Samsung Samsung Galaxy Tab

Es wurde also schon im Vorfeld heiß diskutiert, über das - so heißt es schließlich - Galaxy Tab, und nicht selten wurde das Android-Tablet auch als der wohl größte Konkurrent für den Trendsetter dieser wiederbelebten Gerätegattung, dem Apple iPad, tituliert.

Beim connect-Praxistest hat sich gezeigt: Das Samsung Galaxy Tab ist mehr als nur eine Alternative zu Steve Jobs Surfmaschine.Erfolg schafft bekanntlich Nachahmer, doch Samsung möchte das Galaxy Tab nicht als Antwort auf Apples iPad verstanden wissen.

Dennoch ist eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Apple-Pendant augenfällig. So ist das Galaxy Tab in einem minimalistisch designten Gehäuse mit lediglich drei Hardkeys für die Lautstärkeregelung und das Ein- und Ausschalten verpackt; die vier Android-typischen Bedienelemente an der Front sind als Sensortasten ausgeführt und geben bei Berührung ein kurzes Vibrationsfeedback.

Beim verwendeten Material und der Verarbeitung hat Samsung nichts anbrennen lassen: Die Gehäusekomponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt, Spaltmaße oder störende Kanten sind keine zu finden, kein Knarzen und kein Quietschen ist beim Hantieren mit dem Tab zu vernehmen; das edle und sehr hochwertige Webpad liegt sehr angenehm in den Händen.

Dank des fingerbreiten Rahmens ragen die Daumen beim Greifen auch nicht ins Bild hinein, allerdings muss man beim Drehen und Kippen des Tablets darauf achten, nicht versehentlich die Sensortasten zu betätigen.

Mobil ist das Teil allemal, so passt es bequem in die Jacken-Innentasche oder zur Not auch in die hintere Hosentasche und bringt mit einem Gewicht von rund 380 Gramm etwas mehr als ein gewöhnliches Taschenbuch auf die Waage. Dass das Kunststoffgehäuse anfällig für Fingerabdrücke ist, ist freilich vorprogrammiert und weniger überraschend.

