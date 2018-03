© connect Handyshop Test 2015

Mobilfunk-Shops gibt's an jeder Ecke. Doch ist der Kunde König oder wird er fix abgefertigt? Damit Sie wissen, wie die Lage der Nation diesbezüglich ist, haben wir die Läden der etablierten Mobilfunker Telekom, Vodafone, O2, Base/E-Plus sowie Mobilcom-Debitel getestet.

Wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, muss nur die Fußgängerzone entlanglaufen und kann in unzählige Mobilfunk-Shops spazieren. Nach wie vor zeigen vor allem die Netzbetreiber Präsenz in den passantenreichen Einkaufsstraßen und betreiben nicht selten gleich mehrere Filialen in der bevorzugten Lage.

100 Shops in 20 Städten getestet

Der Ladenbetrieb kostet die Anbieter freilich jede Menge Geld. Angesichts der Tatsache, dass sich die Kunden im Internet über Handys und Tarife nicht nur zum Nulltarif informieren, sondern die Angebote auch bequem übers Web beziehen können, würde man glauben, dass die Art von Kundenakquise bald ausgedient hat. Dem ist nicht so: Schließlich gestaltet sich die schöne Mobilfunkwelt für viele alles andere als einfach. Nicht nur die Handyhersteller fluten den Markt mit ständig neuen Modellen und Funktionen, die für die meisten Handynutzer erklärungsbedürftig sind. Auch die Netzbetreiber überarbeiten ihr Portfolio gefühlt wöchentlich und motzen ihre Angebote mit immer mehr optionalen Leistungen auf, was die Tarifgestaltung nicht gerade transparenter macht.

Daher ist für die meisten Kunden der Gang zum Shop nach wie vor immens wichtig. Damit Sie wissen, wie die Verkäufer für die Anfragen und Ansprüche der Kunden gerüstet sind, hat connect keine Mühe gescheut und insgesamt 100 Filialen der vier Netzbetreiber und des Service-Providers Mobilcom-Debitel in zehn Großstädten sowie zehn ländlichen Regionen unter die Lupe genommen.

Vodafone

Beim Düsseldorfer Netzbetreiber zeigen sich nicht nur die Läden aufgeräumt, auch die Berater sind in der Regel äußerst wach und kompetent. Der Düsseldorfer Netzbetreiber mit über 32 Millionen Mobilfunkkunden weiß um die Wichtigkeit der Kundenakquise und -pflege: Den connect-Test hat Vodafone mit den besten Beratern gewonnen.

Stressresistent und kompetent

Die Mitarbeiter traten quer durch die Republik überwiegend freundlich auf, gaben sich offen und interessiert und fragten aktiv nach Details. Etwa der Verkäufer im Bamberger Shop, der sich den Kundenwunsch aufmerksam auf einem Blatt Papier notierte und sich bei seinen Tarifvorschlägen nicht nur exakt an die Preisvorgaben des connect-Testers hielt, sondern ihm gar sein Knöllchen für die überzogene Parkzeit mit einer Gutschrift erstatten wollte.

Ein Glücksfall? Keineswegs: Selbst im Großstadtgewirr mit vollen Läden zeigten sich die meisten Berater so stressresistent wie kompetent und kannten sich mit Hardware im Vergleich zur Konkurrenz noch am besten aus. Wobei es diesbezüglich insgesamt genug Luft nach oben gibt und es in den meist modern eingerichteten Vodafone-Shops nicht an funktionsfähigen Smartphones mangelte.

Bei LTE spitzenmäßig

Dafür waren die Vodafone-Verkäufer in puncto Dienste ganz auf der Höhe, wussten über LTE genau Bescheid, erklärten den Unterschied zwischen 3G- und 4G-Mobilfunk ausführlich und verständlich und geizten auch nicht mit individuellen Tarif- und Hardware-Empfehlungen. Ein Düsseldorfer Shopmitarbeiter sorgte für regelrechte Begeisterung selbst bei der wartendenden Klientel, als er die Vorzüge der schnellen Datentechnik anschaulich und mitreißend an Geräten präsentierte.

O2

Die O2-Berater sind zuvorkommend, freundlich und kompetent, kennen sich bei Hardware und LTE in den größeren Städten aber besser aus.

Bei den Münchnern wird derzeit wegen des Zusammenschlusses mit E-Plus viel analysiert und diskutiert, alle Geschäftsbereiche unterliegen einer besonderen Prüfung. So auch der Kundenservice, der sich im connect-Shop-Test wacker schlug und das zweitbeste Ergebnis einfahren konnte.

Engagiert und geschäftstüchtig

Die meisten Verkäufer zeigten sich motiviert und engagiert und sorgten in den nur zum Teil mit Hardware gut bestückten Läden für eine freundliche und einladende Atmosphäre. So wurde der Kundenbedarf in den meisten Fällen genau erfragt. Auch gingen die Mitarbeiter bei der Tarifberatung gern anhand von Broschüren oder am PC-Bildschirm strukturiert vor und scheuten sich auch nicht davor, die Optionen genau zu erklären.

Bei einigen Verkäufern fühlten sich die connect-Tester aber trotz deren Freundlichkeit und Professionalität dennoch etwas abgefertigt: So hielt sich eine Mitarbeiterin nicht groß mit der Bedarfsanalyse des vermeintlichen Neukunden auf, sondern reichte ihm einen Zettel, den sie für den Kunden vor ihm angefertigt hatte. Sie schlug ihm den gleichen Tarif mit dem gleichen Gerät, dem Sony Xperia Z3, vor und verheimlichte auch nicht, dass die Shops auf bestimmte Modelle mehr Rabatt gewähren, um die Verkaufszahlen des Handyherstellers in die Höhe zu treiben - was Provision gibt.

Bessere Beratung in den Städten

Interessantes Stadt-Land-Gefälle: In puncto Hardware- und LTE-Wissen waren die O2-Berater in ländlichen Gebieten deutlich schwächer als ihre Kollegen in den Großstädten.

Base/E-Plus

In den Base-Shop mangelt es an funktionsfähigen Geräten, dafür aber nicht an kompetenten Beratern. Der E-Netz-Betreiber setzt bei seinem Shopkonzept auch auf Kooperationen: Die Düsseldorfer zählen bundesweit 800 Base-Shops, davon werden mehr als 400 im Rahmen des Partnershop-Programms betrieben.

Gute Berater, aber viele Dummies

Bei der Shopausstattung fiel auf, dass in den Base-Filialen hauptsächlich mit Dummies statt mit funktionsfähigen Smartphones hantiert wurde. Auch die Hardware-Vielfalt hielt sich bei den ausgestellten Geräten in Grenzen: Es dominierte die Marke Samsung in den Vitrinen und Regalen. Dafür zeigten sich die Base-Verkäufer in der Regel äußerst flexibel und hängten sich oft richtig rein, um die Kundschaft individuell zu beraten - bis auf einige wenige, die übermotiviert auf einen schnellen Verkaufsabschluss mit einem befristeten Aktionsangebot in Verbindung mit dem Samsung Galaxy S3 mini drängten.

Trotz der eher mauen Hardware-Auswahl fielen die E-Plus-Verkäufer bei der Geräteberatung nicht durch, sondern erklärten die meisten Smartphone-Funktionen ausführlich und verständlich. Auch gut: So riet man dem Wenignutzer nicht gleich zum teuersten Flaggschiff, sondern bot ihm das Samsung Galaxy S3 Neo, die Neuauflage des S3 mit besserer Ausstattung zum attraktiven Preis.

LTE bei Base nicht angesagt

Das Thema LTE wird bei Base dagegen klein gehalten: Zwar sind die meisten Berater mit den Fakten der schnellen Datentechnik vertraut, raten aber vom schnellen Datendienst eher ab. Kein Wunder, hat ihr Arbeitgeber doch bislang nicht viel Herzblut in den Ausbau des 4G-Netzes gesteckt.

Deutsche Telekom

Die Bonner können mit schönen Shops und üppiger Gerätetheke punkten, das Personal kann jedoch nicht durch die Bank überzeugen. Der Marktführer, der zu den fünf größten Telco-Unternehmen weltweit zählt und derzeit recht erfolgreich auch außerhalb der deutschen Grenzen wirtschaftet, betreibt 720 Shops bundesweit.

Lange Wartezeiten im Flagshipstore

Dabei wird an der Ausstattung der Filialen nicht gespart: In den geräumigen Läden mit viel Platz für Kundschaft werden überwiegend funktionsfähige Smartphones und Tablets anschaulich präsentiert, diverse Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein, und in den Flagshipstores wie etwa in Köln bekommt der Kunde gar ein elektronisches Gerät in die Hand gedrückt, das akustisch einen freien Berater signalisiert. Den bekamen die Tester bei ihren Shopbesuchen allerdings nicht zu Gesicht: Selbst nach über 40 Minuten beim ersten und über 30 Minuten Wartezeit beim zweiten Check war in Köln kein Durchkommen zum Personal möglich. Lange auf sich warten ließen andere in anderen Städten ebenfalls.

Doch nicht etwa, weil der Laden so voll war, sondern weil sich die Herrschaften lieber ihren Privatgesprächen widmeten als dem wartenden Kunden. Entsprechend gelangweilt spulten sie das Portfolio ab, von individueller Beratung oder Handyempfehlung keine Spur. So auch das Gros der Telekom-Mannschaft: Das war zwar meist freundlich und zuvorkommend, blieb aber in der Tarif- und Geräteberatung farblos.

Kein Enthusiasmus bei LTE

Auch in Sachen LTE waren die Verkäufer nicht gerade Feuer und Flamme: Wie man die Vorzüge des eigenen schnellen Netzes preist, sollten sie sich von den Vodafone-Kollegen abschauen.

Mobilcom-Debitel

Der Service-Provider verzichtet auf Sitzecken, dafür aber nicht auf zuvorkommende Berater, deren Kompetenz noch ausbaufähig ist. Der Service-Provider vertreibt neben eigenen die Angebote aller vier deutschen Netzbetreiber und bietet die entsprechenden Tarife für das jeweilige Handynetz in 550 Shops deutschlandweit an.

Berater kundenorientiert

Da die Büdelsdorfer seit einiger Zeit mit digitalen Lifestyle-Produkten zukunftsträchtige Nischen erschließen wollen, sieht's in den meist kleineren Shops wie beim Gemischtwarenhändler aus: Neben eingepackten Handys hängt viel Zubehör für den Smart-Home-Bereich. Auf Sitzgelegenheiten verzichtet der Provider komplett. Dafür sind die Mobilcom-Verkäufer freundlich und kundenorientiert: Die Berater nahmen sich Zeit und gingen auf die Fragen und Wünsche der interessierten Tester ein.

Zwar wurde den Wenignutzern wie bei der Konkurrenz fast ausschließlich ein Vetragstarif statt eines Prepaid-Pakets angeboten. Doch im Vergleich zu den meisten Kollegen in den Netzbetreiber-Shops qualifizierten die Mobilcom-Debitel-Leute die Prepaid-Tarife nicht von vorneherein als zu teuer und altmodisch ab, sondern konnten auch sinnvoll belegen, warum sich ein Vertragsangebot mit verbilligtem Handy für die Kundenanforderung eher lohnt.

LTE überflüssig auf dem Land

Für den Datenturbo LTE konnten sie sich dagegen nicht begeistern: Vor allem Verkäufer in ländlichen Regionen rieten ab. Hier wäre mehr Augenmaß sinnvoll, der Ausbaustand von LTE ist je nach Netzbetreiber sehr unterschiedlich - und Mobilcom-Debitel hat alle im Angebot.

So testet connect

64 Tester haben in zehn Großstädten und zehn ländlichen Regionen 100 Mobilfunkshops unter die Lupe genommen. Dabei wurde in allen Städten ein Shop pro Anbieter in zentraler Lage zwei Mal aufgesucht: Die connect-Mitarbeiter traten beim ersten Check als Normalnutzer auf, der etwa eine Stunde Telefonaufkommen im Monat hat und an E-Mail-Abruf, Facebook und Musik via Internet sowie an Urlaubstarifen interessiert ist. Beim zweiten Besuch charakterisierten sich die Tester als Wenignutzer mit einem Telefonaufkommen von knapp einer halben Stunde im Monat, der ab und an E-Mails checken und sporadisch auch mal im Web surfen will. Insgesamt konnten 500 Punkte erreicht werden, davon wurden 100 Punkte für die folgenden fünf Kriterien vergeben:

Ausstattung/Atmosphäre: Hier zählt die Größe des Shops im Verhältnis zu Publikumsmenge, Lärmpegel und Gastlichkeit und vor allem die Gerätepräsentation: Waren echte Handys zum Ausprobieren vorhanden oder nur Attrappen (Dummies) ?

Auftreten des Mitarbeiters: Neben Freundlichkeit ist hier wichtig, ob der Shopverkäufer aktiv auf den Kunden zugeht.

Tarifberatung: Wird mein Kundenanliegen richtig verstanden und aufgenommen? Geht der Kundenbetreuer auf meine Anfrage ein? Werde ich freundlich beraten oder als Kunde schnell abgefertigt?

Geräteberatung: Wird dem Kunden das optimale Smartphone für seine Bedürfnisse empfohlen? Kann das Shoppersonal dem Kunden die unterschiedlichen Funktionen erklären?

Dienstberatung: Erklärt der Berater, wozu LTE dient und was es bringt? Nennt der Verkäufer LTE-Tarife?

Kommentar von Josefine Milosevic, connect-Redakteurin

Über schlechten Service redet Deutschland gern: Von unfreundlichen und unfähigen Verkäufern in Kaufhäusern, Boutiquen oder beim Bäcker um die Ecke kann jeder ein Lied singen. Das ist im Mobilfunk nicht anders: Das Verkaufspersonal in den Shops bekommt sein Fett ebenfalls ab. Nicht selten fühlen sich die Kunden übergangen, abgezockt oder abgefertigt und gehen unzufrieden nach Hause. Doch stimmt das Bild so? Zum Glück nicht, wie der große connect-Test zeigt.

Die meisten der Berater agieren überaus freundlich, zuvorkommend sowie kundenorientiert und schwätzen dem Verbraucher nichts auf. Dabei trennt sich freilich auch hier die Spreu vom Weizen: Wer aufmerksame, kompetente Berater sucht, ist bei Vodafone am besten aufgehoben. Marktführer Telekom kann zwar mit der besten Ausstattung in seinen Shops punkten, doch in Sachen Beratung gibt's noch jede Menge Verbesserungs-, sprich Schulungspotenzial.

