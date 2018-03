Handy-Tarife bis monatlich 10 Euro im Vergleich

Schon für knapp acht Euro monatlich lässt sich per Handy oder Smartphone fröhlich plaudern, simsen und surfen. Ob Vertrag oder Prepaid: Wir stellen die besten Handy-Tarife vor, die monatlich maximal 10 Euro kosten.

Die Butter wird teurer, Smartphones werden dafür immer billiger: Während der Preisanstieg bei Lebensmitteln die Inflation in die Höhe treibt, wandern funktionstüchtige Android-Handys schon ab 100 Euro über den Tresen. Da fällt der Einstieg in die Smartphone-Welt leicht, zumal die Mobilfunker auch keine übergroßen Löcher in den Geldbeutel reißen.

Tchibo, Aldi, Lidl: Unter 8 Euro

Vor allem branchenfremde Handelsriesen preschen vor und setzen nicht nur auf Kaffee-, Milch- oder Fleischprodukte: Schon für unter acht Euro pro Monat offerieren Tchibo, Aldi und Lidl Smartphone-Nutzern bis zu 300 Inklusiv-Einheiten fürs Telefonieren und Simsen sowie 300 MB fürs schnelle Surfen. Da zahlt man beim Bäcker für ein paar Stückchen Kuchen mehr.

Rewe: 8,95 Euro im Monat

Auch der Rewe lässt sich nicht lumpen und bietet sein Smartphone-Paket in den eigenen und den Filialen der Tochterfirma Penny für gerade mal 8,95 Euro pro Monat an. Als Partner nutzt der Handelsriese das gut ausgebaute Telekom-Netz.

Congstar: Mit exklusivem Einsteiger-Smartphone

Auch Telekom-Tochter Congstar kann bei ihrem günstigen Einsteigerpaket das schnelle Netz der Mutter in die Waagschale werfen und hat obendrauf das frisch gelaunchte Firefox-Handy Alcatel One Touch Fire exklusiv für 89 Euro im Verkauf. Mit niedrigen Folgepreisen und keinerlei Vertragsbindung sind Discounter für Wenignutzer sicher die erste Wahl.

Netzbetreiber mit günstigen Prepaid-Bundles

Auch bei den Netzbetreibern müssen Einsteiger nicht bluten: So locken die D-Netz-Riesen und O2 mit Prepaid-Bundles für knapp zehn Euro monatlich, in denen je nach Angebot Freiminuten, Sprach-, SMS- sowie eine HSDPA-Flat vertragsfrei inklusive sind - nach maximal 300 MB wird zwar gedrosselt, aber immerhin.

connect Mobilfunk-Netztest

Zumal sich bei Vodafone, O2 und einigen Discountern wie Aldi, Lidl, Blau.de und Congstar das Highspeed-Volumen nach Verbrauch erweitern lässt.

