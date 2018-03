© connect Immer Ärger mit der Hotline: Wie ist es um den Service der Mobilfunkanbieter bestellt?

Früher war das produzierende Gewerbe das Maß aller Dinge. Heute ist der Dienstleistungssektor wirtschaftlich der bedeutendste und macht 69 Prozent des Bruttoinlandprodukts aus. Eigentlich sollte es da doch selbstverständlich sein, dass der Kundenservice eine enorme Rolle spielt.

Kundenservice gewinnt an Wert

Dem stimmen hierzulande nicht viele zu: Wer heute Probleme mit seinem Auto, Kühlschrank oder Schuhwerk hat, gerät nicht selten in Verzweiflung ob der oft überlasteten Hotlines oder unfähiger Kundenberater. Der Begriff „Servicewüste Deutschland“ wird schnell bemüht. Doch so ganz stimmt das Bild vor allem in der Telekommunikationsbranche nicht: Immer mehr Unternehmen werten ihren Kundenservice auf und sehen ihn als wichtiges Differenzierungsmerkmal auf dem Verdrängungsmarkt. Denn die Digitalisierung stellt TK-Firmen nicht nur in puncto Netzausbau vor Herausforderungen: Geräte und Technik werfen komplexe Fragen bei Konsumenten auf. Da braucht man kompetente Berater.

Lesetipp: Smartphones, Tablets & Co. – Alle Bestenlisten

Damit Sie wissen, welcher der Mobilfunker damit gesegnet ist und wo’s hapert, haben 297 Tester mit insgesamt 650 Anrufen die wichtigsten deutschen Mobilfunkhotlines und erstmalig auch die österreichischen und Schweizer Helplines mit jeder Menge Fragen traktiert.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Kundenzufriedenheit Mobilfunk Kundenbarometer: Congstar und Alditalk vor Telekom Image, Kundenservice, wahrgenommene Qualität des Netzes: Mehr als 1200 Mobilfunkkunden haben ihre Anbieter bewertet.

O2 beim Service vor Vodafone und Telekom Mobilfunk-Hotlines im connect-Test Wie sieht der Service für Bestandskunden der Mobilfunkanbieter aus? Handyshops im Test Wie gut beraten Mobilfunkbetreiber? Die TV-Sendung Marktcheck hat Netzbetreiber auf ihre Beratung getestet. Die connect-Expertin war dabei.

Tarife, Netz & Service Telekom, Vodafone & O2: Wer hat das beste Mobilfunk-Paket? connect hat die Smartphone-Bundles von Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland rundum gecheckt. Wer bietet den besten Tarif und Service? Mobilfunk-Shoptest Pressemitteilung connect Mobilfunk-Shoptest 2017 Mobilfunkshops gibt’s an fast jeder Ecke – doch nicht überall ist der Kunde König. connect prüfte im Härtetest wie es um die Beratungsqualität steht.