© HRS Mit ansprechender Optik, umfangreichen Hotelinformationen und leichter Bedienung kommt Urlaubsstimmung auf.​

Anzeige

Pro übersichtlich, leicht zu bedienen

übersichtlich, leicht zu bedienen große Auswahl an Hotels

große Auswahl an Hotels umfangreiche Supportfunktion​ Contra Suchfunktion nur Reiseziel​ Fazit connect Urteil: sehr gut (47 von 50 Punkten)

Ob Business-Trip oder Privaturlaub: HRS zählt wie Konkurrent Booking.com zu den Topadressen für Reisende. Rund 300 000 Hotels in über 190 Ländern sind in der Datenbank erfasst. Ein Benutzerkonto ist für die Hotelsuche und -buchung zwar nicht nötig, erspart aber das wiederholte Eintippen der persönlichen Daten. Beim Öffnen der App gelangt man direkt zur Buchungsmaske für die Hotelsuche. Hier werden Standardangaben wie Zeitraum, Personen, Zimmer sowie zusätzliche Kriterien wie Preis oder Sterne abgefragt. Etwas umständlich ist, dass man Reiseziel und Hotel nicht gesammelt in ein Suchfeld eingeben kann, sondern beides separat suchen muss.

In der Ergebnisliste zeigt die App alle im Zeitraum verfügbaren Hotels an – inklusive Preis, Kurzbeschreibung, Buchungsbedingungen sowie Innen- und Außenansichten der Unterkunft. Zu jedem Hotel lassen sich außerdem Bewertungen von anderen Gästen einsehen. Etwas undurchsichtig ist, nach welchen Kriterien die Hotels in der Ergebnisliste platziert werden. Mal landen 5-Sterne-Hotels ganz oben, mal sogenannte „HRS Hot-Tarif Hotels“. Wer sich unsicher ist und lieber selber suchen will, kann sich diverser Sortierfunktionen und Filter bedienen. Hotels lassen sich damit u.a. nach Preis, Ausstattung oder Verpflegung abgrenzen und vergleichen.​



© HRS Die Detailseiten der Hotels sind übersichtlich gestaltet, die Navigation ist einfach und macht Spaß. Das Suchfeld der App beschränkt sich auf das Reiseziel. Wer ein bestimmtes Hotel sucht, muss erst scrollen.

Ist ein geeignetes Zimmer gefunden, kann es direkt in der App gebucht werden. Für die Reservierung ist in der Regel eine Kreditkarte notwendig. Es gibt aber auch Hotels, die ohne Kreditkarte buchbar sind – die Bedingungen dafür legen die einzelnen Hotels selbst fest. Auch zum Stöbern lässt sich die App gut nutzen: In den HRS-Deals findet man aktuelle Angebote, die besonders für Kurzentschlossene interessant sind.​

Anzeige

Mehr zum Thema Mind-Map für iOS und Android Mindmapping-Apps im Vergleich Gemeinsam Ideen entwickeln - mit diesen Mindmapping-Tools für iOS und Android funktioniert's am besten.

Apps für iPhone und iPad Notizen-Apps für iOS im Vergleich Apples Notizen-App bietet nur einige Grundfunktionen. Deutlich umfangreicher sind viele Alternativen im App Store. Wir testen Notizen-Apps für iOS. PDF-Dateien am Smartphone bearbeiten PDF-Apps im Vergleich Ausdrucken war gestern: Mit diesen Apps können Sie PDF-Dokumente am Smartphone lesen und verwalten, mit bunten Randbemerkungen versehen und sogar…

Entspannung und Schlaf-Tracking Einschlaf- und Schlaftracker-Apps Vergleich Haben Sie Probleme beim Einschlafen? Wir stellen Apps vor, die beim Entspannen helfen oder die Schlafqualität tracken. App-Nutzung Smartphone-Benachrichtigungen managen: So geht's Benachrichtigungen auf dem Smartphone lenken ständig ab? Mit den richtigen Einstellungen kommen nur die wirklich wichtigen Meldungen an.