HTC One mini 2 vs. Samsung Galaxy S4 mini

One mini 2 gegen S4 mini: Wir haben die nagelneue Mini-Ausführung des HTC-Flaggschiffs One M8 dem schon etwas älteren Galaxy S4 mini gegenübergestellt. Bringt einer der beiden Minis Maxi-Qualitäten mit? Unser Vergleich zeigt's.

© Weka Media HTC One mini 2, Samsung Galaxy S4 mini, Vergleichstest, Gegenüberstellung

Ein gutes Jahr liegt zwischen dem S4 mini und dem One mini 2. Zum Marktstart war das Galaxy S4 mini noch das beste kompakte Smartphone. Das One mini 2 liegt nach Testpunkten erwartungsgemäß vor dem S4 mini, es hält sich derzeit sogar noch in den Top 10 unserer Bestenliste. Ganz so weit auseinander sind die beiden Kompakten von der Ausstattung her aber gar nicht, wenn auch der ein oder andere Wert ganz klar für das One mini 2 spricht. Das ältere der beiden bringt im Gegenzug ein schlagendes Preis-Argument ins Spiel. Wir zeigen, wo die Unterschiede im Detail liegen.

LTE und Android 4.4.2 (Kitkat)

Gestartet ist das S4 mini noch mit der Android-Version 4.2.2, doch Samsung hat vor ein paar Wochen ein Update auf Android 4.4.2 nachgereicht. Was das Betriebssystem angeht liegen die beiden somit gleichauf. Bei den Datendienste sieht das ähnlich aus: Sowohl das One mini 2 als auch das S4 mini beherrschen WLAN 802.11a/b/g/n, HSDPA mit 42 mbit/s sowie HSUPA mit 5,76 mbit/s und LTE.

Maße, Material und Verarbeitung

Wer's kompakter braucht und auf die Metallhülle des One mini 2 verzichten kann, der ist mit dem S4 mini besser beraten: Das Design-Highlight One mini 2 kommt zwar mit sehr guter Haptik und Verarbeitung, ist dafür aber auch 28 Gramm schwerer und 12 Millimeter länger als das S4 mini. Bei der Gehäusedicke stehen die 11 Millimeter des One mini 2 den nur 9 Millimetern des S4 mini gegenüber. Die Verarbeitung des Samsung-Phones lässt zwar ebenfalls keine Wünsche offen, das HTC-Modell ist dennoch deutlich schicker.

Anzeige

Bildergalerie Galerie Galerie HTC One mini 2 Wir stellen das HTC One mini 2 vor.

Display: Vorsprung durch Helligkeit

TFT gegen OLED - dieser Kampf liefert in puncto Helligkeit einen eindeutigen Sieger: Das One mini 2 überzeugt mit einem brillanten, hellen und auch aus schrägen Winkeln gut einsehbares HD-TFT mit 4,5-Zoll-Diagonale. Der 4,3-Zöller des S4 mini löst Ansichten nur mit 540 x 960 Bildpunkten auf, für eine scharfe Anzeige ist das völlig ausreichend. Aber bei der Helligkeit von nur 215 cd/m2 werden Sie am Einsatz des S4 mini im prallen Sonnenlicht definitiv keinen Spaß haben. Das One mini 2 strahlt dagegen im Maximum etwa doppelt so hell.

Power-Paket gegen Akku-Wechsler

Beim wichtigen Kapitel Akku-Power läuft das One mini 2 dem S4 mini ebenfalls davon: Mit seinen 8:11 Stunden Laufzeit im typischen Nutzungsmix liefert der Akku des Taiwan-Phones gute drei Stunden länger Saft als der des Samsung-Handys. Damit bleibt das One mini 2 auch bei einem langen Arbeitstag mit viel Handy-Nutzung durchgehend betriebsbereit. Allerdings ist der Akku des S4 mini im Gegensatz zu dem des One mini 2 austauschbar. Mit einem Zweit-Akku im Gepäck sind S4-mini-Nutzer wieder klar im Vorteil. Beim aktuellen Preisunterschied von rund 150 Euro ist ein Zweit-Akku für Fans des Korea-Phones locker mit drin.

Prozessor: Ausgeglichene Leistung

Ausgeglichener geht es wiederum bei der Prozessor-Leistung zu: Denn HTC hat am Prozessor gespart und deutlich weniger Leistung reingepackt als beim Flaggschiff One M8. In der Praxis merkt man den Unterschied kaum: Der integrierte Vierkerner Snapdragon 400 ist zwar nur Mittelklasse-Hardware, verrichtet seine Dienste in Verbindung mit 1 GB RAM-Speicher aber sehr gut. Aber Vorsicht: Sogar das ein Jahr ältere S4 mini hat 1,5 GB RAM-Speicher, dafür aber nur einen Zwei-Kern-Prozessor. Die Hardware ist aber auch hier gut abgestimmt und die Leistung gut.

Bildergalerie Galerie Galerie Galerie: Samsung Galaxy S4 mini Das Samsung Galaxy S4 mini ist etwas kleiner und kompakter als das S4.

Interner Speicher und Kamera

Auch hier hat wieder das HTC-Gerät die Nase vorn: Statt knapp 5 GB wie beim S4 mini sind beim One mini 2 noch rund 10 GB Speicher frei verfügbar. Immerhin: Beide Geräte besitzen einen MicroSD-Kartenslot.

Die Kamera des One mini 2 knipst mit 13 Megapixeln. Die des S4 mini knipst zwar nur mit 8 Megapixel Auflösung, schießt aber dennoch qualitativ gute Fotos. Nur bei schwachem Licht zeigt sich auch hier das von Handy-Kameras bekannte Bildrauschen.

Messwerte: (Fast) alles ist Gut

Die Akustik-Messwerte liegen gleichauf in einem guten Bereich. Bei der Sende- und Empfangsleistung in den UMTS-Frequenzen leistet sich das S4 mini allerdings einen dicken Patzer. Hier kann das One mini 2 wieder klar punkten.

Fazit und Preise

Unterm Strich liegt das One mini 2 vor dem S4 mini. Auch wenn HTC beim One mini 2 an einigen Stellen gespart hat. Erwähnt seien der Arbeitsspeicher von nur 1 GB und der Mittelklasse-Prozessor, der allerdings immer noch Top-Leistung bringt. Das spricht für eine sehr gute Abstimmung der Hardware-Komponenten. Weiterer Schwachpunkt: Beim One mini 2 lässt sich der Akku nicht wechseln.

Jetzt kaufen HTC One mini 2 Smartphone (11,4 cm (4,5 Zoll)… EUR 289,99

Doch auch beim S4 mini müssen Sie Abstriche machen. Da wäre das nicht besonders helle Display, die miesen Messwerte in den UMTS-Frequenzen und die deutlich schwächere Akku-Ausdauer. Der Akku des S4 mini ist jedoch auswechselbar. Zudem ist die Plastikhülle bei Weitem nicht so ansehnlich wie der Metallmantel des One mini 2.

Wenn einer der beiden Kompakten einem ausgewachsenen Smartphone näher kommt, dann ist das eher die Mini-Auflage des One M8. Dies ist aber größtenteils dem gelungenen Design und den edlen Materialien zu verdanken.

Jetzt kaufen Samsung Galaxy S4 mini Smartphone (4,3 Zoll (10,9… EUR 143,95

Das schlagende Argument für das Galaxy S4 mini ist wie so oft bei etwas älteren Geräten der Preis. Zwischen 275 und 300 Euro müssen Sie aktuell für das Samsung-Phone hinblättern. Das One mini 2 hingegen schlägt derzeit mit 420 Euro zu Buche, rund 150 Euro mehr.

Anzeige

Mehr zum Thema Marktübersicht Smartphones mit zwei SIM-Karten Dual-SIM-Handys in der Übersicht Sie möchten zwei SIM-Karten in einem Smartphone nutzen? Wir zeigen, was der Markt aktuell hergibt.

Vergleichstest Samsung Galaxy S3 und HTC One im Vergleich Kann der Newcomer HTC One dem Samsung Galaxy S3 die Stirn bieten? Wir konnten den Neuling bereits testen und haben die beiden Top-Phones verglichen. Vergleichstest Samsung Galaxy S4 gegen HTC One Die zwei Flaggschiffe von Samsung und HTC mit Full-HD-Displays im Vergleichstest.

Vergleich Samsung Galaxy S4 mini vs. HTC One mini Wir zeigen, was das HTC One mini und das Samsung Galaxy S4 mini verbindet, was sie zu bieten haben und wer im Vergleich besser abschneidet. Kitkat-Update Android 4.4 - KitKat fürs HTC One naht Die KitKat getaufte Android-Version 4.4 wird in Nord- und Osteuropa auf das HTC One verteilt. Größte Änderung ist der Verzicht auf Adobe Flash.