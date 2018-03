Das One X von HTC und das Xperia S von Sony gehören momentan zu den schärfsten Smartphones, die man kaufen kann. Wir lassen beide in einem Vergleich gegeneinander antreten und verraten, welches Smartphone zu welchem Typ passt.

© Hersteller HTC One X & Sony Xperia S im Vergleich

"Alles in HD" verspricht Sony bei seinem neuen Flaggschiff Xperia S. Dieser Slogan trifft aber auch auf das One X von HTC zu, das die Produktoffensive des Herstellers in diesem Jahr anführt. Beide Smartphones bieten hochauflösende Bildschirme und Kameras, hinzu kommen schnelle Prozessoren und die komplette Funkausstattung inklusive dem Nahfunkstandard NFC.

Kaufberatung: Die besten Smartphones bis 150 Euro

Technisch gibt es kaum noch Luft nach oben, One X und Xperia S sind herausragend ausgestattet und auch in puncto Design haben sich die Hersteller jeweils etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Da fällt die Kaufentscheidung natürlich schwer.

Doch wenn man genauer hinschaut, dann werden enorme Unterschiede zwischen den beiden Top-Modellen sichtbar, im Hinblick auf Ausstattung und Design genauso wie auf den Preis. In unserem Vergleich zeigen wir sie auf und verraten, welches Smartphone zu welchem Typ passt:

