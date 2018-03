HTC One X und One S im Vergleich

X oder S? Das ist die Frage, mit der sich Käufer der neuen One-Serie von HTC beschäftigen müssen. Wir stellen One X und One S in einem Vergleich gegenüber.

Mit den Android-Smartphones One X und One S hat HTC eine neue Modellstrategie eingeläutet. Das Motto lautet: Weniger und dafür umso hochwertigere Smartphones. Seit ein paar Wochen kann man die beiden Modelle kaufen und die Resonanz ist überwiegend positiv, der Neustart scheint also gelungen. Auch in den ersten Tests von connect hinterließen die beiden Android-Geräte einen sehr guten Eindruck. Den Test zum One X finden Sie hier, den Test zum One S hier.

Beide Smartphones sind hervorragend ausgestattet und hochwertig verarbeitet. Technisch hat das One X aber etwas mehr zu bieten, das Display ist größer und schärfer und der Prozessor kommt mit dem neuen Vierkern-Chipsatz Tegra 3 von Nvidia. Das One S ist im Gegenzug kompakter und das Aluminiumgehäuse wurde in einem außergewöhnlichen Verfahren beschichtet.

One X und S sehen also nur auf den ersten Blick sehr ähnlich aus, im Detail gibt es zahlreiche Unterschiede. Welche das sind, haben wir hier in einem Vergleich zusammengefasst:

