Huawei E5770 im Test

Im Sortiment mobiler LTE­ Router von Huawei sticht die­ ses Modell durch seine riesige Akkukapazität heraus. Mit stolzen 5200 mAh bietet der E5770 je nach LTE-Empfang Laufzeiten bis zu 20 Stunden. Alternativ kann das Gerät auch als Powerbank dienen, um etwa ein Smartphone mit 2 Ampère Ladestrom aufzutanken.

Da auch die als Ladeport dienende Micro-USB-Buchse auf 2 A Leistung beschränkt ist, dauert das Wiederaufladen des großen Akkus allerdings auch vergleichsweise lang und sollte am besten mit einem mindestens 2 A liefernden Netzteil über Nacht erfolgen.

Die Internetverbindung stellt der Hotspot per LTE Cat 6 (150/ 50 Mbit/s) her, bis zu zehn Geräte lassen sich per WLAN anmelden. Die eingebaute Ethernet-Buchse kann wahlweise ein Gerät per Netzwerkkabel mit Internet versorgen oder (etwa in Hotels) einen per Ethernet gelieferten Internetzugang per WLAN weiterverteilen.

Außerdem stellt der E5770 den Inhalt einer eingelegten Micro-SD-Karte allen Clients zur Verfügung. Seine Konfigurationsoberfläche bietet vielfältige Einstellungen inklusive Firewall, IPv6 und SMS-Verwaltung.

Huawei E5770: Testergebnisse

Ausstattung: 5/5

Handhabung: 4/5

Leistung: 4/5

connect Praxistest: 4/5

