Huawei P9 Plus vs. Huawei Mate 9

Die Smartphones mit der charakteristischen Leica-Doppellinse gehören zu den aktuell besten Kamera-Smartphones am Markt. Nicht alle neuen Huawei-Modelle erhalten das ungewöhnliche Farb- und Monochrom-Sensorenpaar, in den Luxus-Linern Huawei P9 Plus​ und Huawei Mate 9​ sind sie jedoch präsent.​

Die Schwarz-Weiß-Fotografie liegt dem Wetzlarer Kooperationspartner Leica in den Genen, dessen Name mit berühmten Dokumenten sowohl der Geschichte als auch der Gegenwart verbunden ist. Keine Frage: auch im Bereich der Smartphone-Fotografie repräsentieren die Schwarz-Weiß-Aufnahmen der beiden Huaweis die Spitze des derzeit Möglichen. Die zwei Objektive erlauben es der zugehörigen Software zudem, den Fokus einer Aufnahme nachträglich zu verändern, um noch im Nachhinein ein weiches Bokeh hinter das Motiv zu zaubern.​



Beeindruckender gelingt das mit Huaweis Mate 9, denn hier kommt bereits die zweite Generation der Leica Dual-Kamera zum Einsatz. Optimiert wurden unter anderem die Bildsignalverarbeitung, der Autofokus und der optische Bildstabilisator. Während der Farbsensor unverändert mit 12 Megapixeln auflöst, liefert der Monochromsensor des neuen Linsenpaars nun 20 Megapixel. Davon profitiert auch der Digitalzoom, der bis zur zweifachen Vergrößerung nahezu verlustfrei operiert. Und auch im Bewegtbildbereich trumpft das Mate 9 mit ultrascharfen 4K-Videos, die dank des Komprimierungsstandards HEVK kaum größer sind als die Full-HD-Aufnahmen des P9 Plus.​

Das Huawei P9 Plus ist mit Press Touch ausgestattet: Das Display erkennt unterschiedliche Druckstufen.

Bedienhilfe Press-Touch beim P9 Plus

Das P9 Plus auf der anderen Seite bietet dafür dank seines Bildschirms einen Mehrwert. Gemeint ist nicht etwa das OLED-Display, das inhouse gegenüber dem LC-Display des Mate 9 mit intensiven Farben und Kontrasten überzeugt, unter freiem Himmel allerdings schlechter lesbar ist; es geht um den von Huawei so bezeichneten Press-Touch: Das Display erkennt bei Berührung unterschiedliche Druckstärken und reagiert entsprechend. So kann man beispielsweise die Android-Navigationsleiste ausblenden und funktional durch Druckgesten am unteren Bildschirmrand ersetzen.

In der Bildergalerie aktiviert ein fester Druck eine Bildschirmlupe und im Homescreen erscheint zu kompatiblen Apps ein Menü mit Favoriten oder app-spezifischen Funktionen. Anders als Apples 3D-Touch lässt sich Press-Touch aber nicht ins Betriebssystem integrieren, was sich hemmend auf die Unterstützung durch Apps von Drittanbietern auswirkt.​

Unboxing: Huawei P9 Plus Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Das Android-Smartphone von Huawei mit 5,5-Zoll-Display und Leica-Dual-Kamera im Unboxing.

