Lenovo: Notebooks mit 360-Grad-Scharnier

© Lenovo Lenovo schickt ein klar strukturiertes Angebot ins Convertible-Rennen. Im Mittelpunkt stehen die Geräte der Marke Yoga.

Anzeige

Das 2-in-1-Angebot des chinesischen Computerherstellers Lenovo besteht im Wesentlichen aus Notebooks mit 360-Grad-Scharnier und dem Namenszusatz Yoga. Aktuelles Aushängeschild dieser Produktlinie ist das 13 Zoll große Yoga 900, das in Sachen Ausstattung komplett auf der Höhe der Zeit liegt und mit seiner hochwertigen Verarbeitung auch im Praxisbetrieb voll überzeugen kann. Laut Lenovo handelt es sich beim Yoga 900 um das dünnste Convertible mit Intel-Core-i-Prozessor auf dem Markt. Wer das edle Kombigerät haben will, muss allerdings auch tief in die Tasche greifen: 1699 Euro veranschlagt der Hersteller dafür.

Die Convertibles für Geschäftskunden vermarktet Lenovo unter der noch zu IBM-Zeiten etablierten Marke Thinkpad - ebenfalls mit dem Namenszusatz Yoga. Diese Arbeitsgeräte gibt es wahlweise mit 12,5, 14 oder 15,6-Zoll großen Displays; die Preise beginnen bei knapp unter 1000 Euro. Ganz neu im Programm ist das erst kürzlich auf der CES vorgestellte 14-Zoll-Gerät Thinkpad X1 Yoga, das als weltweit erstes Convertible ein OLED-Display vorweisen kann.

Neben den Yoga-Geräten, die sich per 360-Grad-Drehung des Bildschirms in den Tablet-Modus versetzen lassen, hat Lenovo noch zwei Detachables in seinem Hybrid-Regal: Das Ideapad Miix 700, das sich in der oberen Mittelklasse positioniert, sowie das 10,1 Zoll große Ideapad Miix 300, das zum Kampfpreis von 279 Euro vor allem klassische Tablet-Käufer von den Vorteilen des Hybridkonzepts überzeugen soll.

Ein Exot unter den Verwandlungskünstlern ist schließlich das Thinkpad Helix. Dessen Bildschirm lässt sich sowohl in verschiedenen Positionen arretieren (Laptop-, Stand-, Zelt-Modus) als auch von der Tastatur abtrennen. Per Dockingstation ist zudem der Desktop-Betrieb möglich.

Jetzt kaufen Lenovo Yoga 900 33,8 cm (13,3 Zoll QHD)…

Anzeige

Mehr zum Thema Top 10 Ultrabooks Die zehn besten Ultrabooks im Test Sie sind nur 16 bis 21 Millimeter dick, in schickem Design und meist aus edlen Materialien gebaut: Wir zeigen Ihnen die zehn besten Ultrabooks.

Tablet-Test Apple iPad Pro vs. Microsoft Surface Pro 4 iPad Pro und Surface Pro 4 sprechen in Preis und Leistung verstärkt Geschäftsreisende an. Wer kann im Vergleich mehr Treffer landen? Notebook Dell Latitude 12 (E7270) im Test 84,2% Das Dell Latitude 12 leistet sich im Test keine erkennbaren Schwächen und punktet mit beeindruckender Leistung und einer…

Günstige Notebooks Notebooks bis 500 Euro im Vergleich Was taugen Notebooks der 500-Euro-Klasse? Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie unser Vergleichstest zeigt. 2-in1-Tablet Lenovo Yoga Book im Test 76,8% Das Lenovo Yoga Book hat zwei Touchscreens und kommt mit Android oder Windows. Eignet sich das Convertible eher als…