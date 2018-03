Microsoft: Surface Book und Surface Pro

© Surface Das eine ist mehr Notebook, das andere mehr Tablet: In der Praxis verwischen die Unterschiede zwischen dem Surface Book und dem Surface Pro 4.

Anzeige

Im Sommer 2012 wartete der damalige Microsoft-Chef Steve Ballmer mit einer großen Überraschung auf: Erstmals wagte sich der Softwarekonzern - abseits der hauseigenen Tastaturen und Mäuse - ins Hardwaregeschäft. Ob Microsoft mit seinen OEM-Partnern unzufrieden war oder (wieder einmal) Apple nacheifern wollte, ist nicht endgültig geklärt. Jedenfalls präsentierte das Unternehmen mit dem Surface ein selbst entwickeltes Tablet, das sich per Andock-Tastatur ("Type-Cover") in ein Notebook verwandeln lässt - eine Art Referenzmodell für mobile Windows-Rechner mit Touch- Bedienung.

Und obwohl das Surface anfangs alles andere als ein Verkaufsschlager war, ließen sich die Redmonder nicht davon abhalten, im vergangenen Herbst bereits die vierte Generation des Hybridgeräts in der Pro-Version vorzustellen.

Nachdem die ersten Modelle noch in der 10-Zoll-Klasse zu Hause waren, wuchs der Bildschirm des Surface Pro 4 auf 12,3 Zoll - dennoch zeigt sich das 2-in-1-Gerät leichter und schlanker als seine Vorgänger. Mit 13,5 Zoll noch ein Stück größer ist das im Notebook- Modus deutlich komfortablere Surface Book, das ab 18. Februar in Deutschland verfügbar sein wird. Das Display des Hybridgeräts ist beliebig drehbar, lässt sich im Tablet-Betrieb aber auch komplett abnehmen. Im Unterschied zum Surface Pro befinden sich die Anschlüsse beim Surface Book in der Tastatureinheit.

Referenzgeräte für Windows 10

Beide Geräte sind top ausgestattet, unter anderem mit Intel-Core-Prozessoren der sechsten Generation. Die Preisunterschiede sind dennoch beträchtlich: Das Einstiegsmodell des Surface 4 ist bereits für knapp 1000 Euro zu haben (zuzüglich 150 Euro für die Tastatur), während Microsoft für das Surface Book in der Basisversion bereits 1649 Euro veranschlagt. Für das Topmodell mit Core-i7-CPU, 512 GB SSD-Speicher und 16 GB RAM werden fast 3000 Euro fällig.

Jetzt kaufen Microsoft Surface Pro 4 31,24 cm (12,3 Zoll)… EUR 1.029,00

Anzeige

Mehr zum Thema Top 10 Ultrabooks Die zehn besten Ultrabooks im Test Sie sind nur 16 bis 21 Millimeter dick, in schickem Design und meist aus edlen Materialien gebaut: Wir zeigen Ihnen die zehn besten Ultrabooks.

Tablet-Test Apple iPad Pro vs. Microsoft Surface Pro 4 iPad Pro und Surface Pro 4 sprechen in Preis und Leistung verstärkt Geschäftsreisende an. Wer kann im Vergleich mehr Treffer landen? Notebook Dell Latitude 12 (E7270) im Test 84,2% Das Dell Latitude 12 leistet sich im Test keine erkennbaren Schwächen und punktet mit beeindruckender Leistung und einer…

Günstige Notebooks Notebooks bis 500 Euro im Vergleich Was taugen Notebooks der 500-Euro-Klasse? Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie unser Vergleichstest zeigt. 2-in1-Tablet Lenovo Yoga Book im Test 76,8% Das Lenovo Yoga Book hat zwei Touchscreens und kommt mit Android oder Windows. Eignet sich das Convertible eher als…