Im Test: Sieben Bügel-Kopfhörer für den mobilen Einsatz unter 100 Euro

Für Menschen, die InEar-Hörer wegen der Handhabung und des Hörgefühls ablehnen und lieber zu Bügelvarianten greifen, ist der Markt an passenden Kopfhörern riesig. Doch was für eines soll es werden: eine sportliche Ausführung, ein klassischer Klapphörer oder vielleicht eines im neuen Retrolook?

Sieht man sich auf der Straße oder in der Bahn um, fällt es sofort auf: Immer mehr Menschen benutzen Bügelkopfhörer für das Musikhören unterwegs. Dabei reicht das Angebot von einem stylischen Modell in pink über bunte, sportmarkengebrandete Hörer bis hin zu immer öfter anzutreffenden Retro-Versionen wie dem B&W P5 (AUDIO 6/2010).

Doch nicht jeder ist bereit, 300 Euro und mehr für einen Kopfhörer auszugeben - was angesicht des immer breiteren Angebots an schicken Hörern auch nicht notwendig ist. AUDIO lud sieben Trendhörer unter 100 Euro zum Test.

Testablauf: So beurteilt AUDIO mobile Kopfhörer

Getestet und bewertet werden die Kopfhörer einerseits an einem Kopfhörer-Verstärker und zum anderen unterwegs an mobilen Playern. Die daraus resultierenden Ergebnisse werden zusammengerechnet und ergeben die Klangnote.

Aus den Messdaten der Kopfhörer kann man ersehen, wie hoch der statische Klirr liegt und mit welchem Pegel die verschiedenen Frequenzen vom Hörer wiedergegeben werden. Der Frequenzgang wird als Kurve im Diagramm niedergeschrieben.

Bei mobilen Kopfhörern versuchen die Entwickler nicht, einen linearen Frequenzgang zu erzeugen, sondern heben die tiefen Frequenzen bewusst an. So sollen in lauter Umgebung Geräusche, die durch den Hörer an das Ohr durchkommen, kompensiert werden. Dieser Wert kann zwischen 3 und 15 dB liegen.

Erstaunlich war, dass neben dem Sennheiser PX-200 II der günstigste Kopfhörer im Test, der AiAiAi Track, mit den ausgewogensten Frequenzgang an den Tag legte.

Ebenfalls wichtig bei Mobil-Hörern: Der der Wirkungsgrad sollte möglichst hoch ausfallen. Den Spitzenwert in diesem Testfeld hält der AKG K450 mit 112 dB, das Schlusslicht bilden der Sennheiser HD220 by Originals und der Ultrasone Zino mit 99 dB - AiAiAi Track 103dB, Panasonic RP-HTX7 102dB, Philips O'Neill Stretch und Sennheiser PX-200 II 101dB.

Fazit

Wer ein betont auffälliges Modell möchte, ist mit dem AiAiAi Track sehr gut beraten. Sollte der Hörer als Begleiter bei sportlichen Aktivitäten mithalten, ist Philips O'Neill the Stretch die passende Wahl. Legt man jedoch den größten Wert auf die Klangeigenschaften, hat der Sennheiser PX-200 II die Nase vorn.

