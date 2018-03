iPad Pro vs. Surface Pro 4: Fazit

Glückwunsch an Microsoft. Als die Kunden das reine Tablet-System Windows RT nicht annahmen und ihre Rufe nach dem Bewährten auch unter Windows 8 nicht verstummten, gelang es dem Unternehmen, das ganze Potenzial eines Home-Computers auf das Surface zu bringen. Vergleichend stelle man sich vor, OS X mit seinen virtuellen Desktops, dem mächtigen Dateimanager Finder und den vielen weiteren Vorzügen schlüge plötzlich auf dem iPad auf.

Apple bleibt der Trennung zwischen Tablet und PC treu, und pflegt auf beiden Seiten einen Hang zu minimalistischen Anschlüssen. So bleibt das iPad Pro in Runde zwei chancenlos. Die Entwickler aus Cupertino sichern ihren Erfolg damit, an die Grenzen des Machbaren zu gehen.

Etwas, wofür man Apple bei aller Kritik lieben kann. Erneut ist das iPad Pro leichter und dünner als alle anderen vergleichbar großen Tablets. Hierfür gab es völlig verdient den ersten Punkt. Obendrein sind in dem minimalistischen Gehäuse vier Lautsprecher verbaut. Ihr Klangvolumen ist fulminant, und erstmals ist es für das Hören egal, ob man das Tablet hochkant hält oder ins Querformat nach links oder rechts dreht. Wer das nicht braucht, sollte zumindest honorieren, dass neue Standards generell erst aus Innovationen wie diesen entstehen.

Anzeige

Jetzt kaufen Microsoft Surface Pro 4 31,24 cm (12,3 Zoll)… EUR 1.029,00

Jetzt kaufen Apple ML2K2FD/A 32,8 cm (12,9 Zoll) Tablet PC… EUR 1.249,99

Was aber nun kaufen? Neben den verfügbaren relevanten Apps oder Programmen ist entscheidend, ob beispielsweise ein USB-Anschluss und vor allem ein globales Datei-Management die eigene Arbeit erleichtern. Beides fehlt dem iPad. Reichen die Funktionen der iOS-Apps aus, profitiert man beim iPad von dessen größerem Bildschirm. Und etwas leichter ist es auch.

Anzeige

Mehr zum Thema Smartphone Betriebssysteme Android 6, iOS 9 und Windows 10 Mobile im Vergleich connect lässt Android 6 Marshmallow, iOS 9 und Windows 10 Mobile gegeneinander antreten. Welches ist das beste Betriebssystem?

Marktübersicht Convertibles und Detachables:… Hybrid-Notebooks mit Windows im Vergleich Wir erklären den Unterschied zwischen Convertible und Detachable und geben einen Marktüberblick. Microsoft Microsoft Surface Pro 4 im Test 81,4% Mit dem Surface Pro 4 versucht Microsoft erneut, ein Referenzmodell für Windows- basierte 2-in-1-Geräte zu etablieren.

2-in-1-Notebook Samsung Galaxy TabPro S im Test (Notebook-Verfahren) 71,4% Tablet oder Ultrabook? Das Galaxy TabPro S möchte beides sein. Doch wird Samsung diesem Anspruch wirklich gerecht? Multitasking in iOS iPad-Tipp: Zwei Apps parallel nutzen Auf dem iPad kann man seit iOS 9 zwei Apps gleichzeitig nutzen. Wir zeigen, wie das Multitasking in iOS funktioniert.