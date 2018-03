iPad Pro vs. Surface Pro 4: Größe und Gewicht

© Hersteller Surface Pro 4 und iPad Pro

In der ersten Runde des Tablet-Vergleichs wartet eine Menge an Zahlen - aber kein müßiges Rechnen. Das iPad Pro hat eine Bildschirmdiagonale von 12,9 Zoll und wiegt in der LTE-Version 734 Gramm (ohne LTE etwa 10 Gramm weniger). Das kleinere Surface Pro 4 bringt es auf eine Diagonale von 12,3 Zoll bei einem Gewicht von exakt 800 Gramm. Klarer Sieger ist das iPad Pro. Bei der Punktevergabe im connect-Test heben sich die Vorteile größerer Displays und das nachteilige Mehrgewicht fast immer gegeneinander auf. Der Punkt für das iPad ist an dieser Stelle also auch hoch verdient.

Mit Tastatur kommt das Surface auf 1105 Gramm, bei einem Eigengewicht von 305 Gramm für das Type-Cover. Das iPad Pro gewinnt auch dieses Duell und bleibt mit insgesamt 1100 Gramm knapp darunter. Ob solo oder im Gespann: Das iPad Pro belastet das Gepäck trotz deutlich größerem Bildschirm minimal weniger.

Optimale Flächennutzung beim Surface

Das Gehäuse des iPad Pro misst 306 x 221 x 7 Millimeter. Die vorhandene Fläche nutzt das Display zu 76 Prozent, ein hervorragender Wert. Zum Vergleich: Samsungs Galaxy Tab A (Test) nutzt 72, Sonys Xperia Z4 Tablet (Test) nur 69 Prozent. Microsoft reduziert den relativen Rand noch mehr und kommt bei einer Fläche von 292 x 201 Millimetern auf 77 Prozent.

