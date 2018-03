Das iPhone 6 und das HTC One M8 gehören in ihren Metallgehäusen zu den aktuell schicksten Smartphones. Der Vergleichstest zeigt, welches besser ist.

© HTC/Apple HTC One M8 vs Apple iPhone 6

Am Apple iPhone 6 und am HTC One M8 kommt im Moment keiner vorbei, der ein etwas schickeres und edles Smartphone sucht und dabei auch auf eine gute Ausstattung und aktuelle Technik wert legt. Ob das iPhone 6 oder das One M8 besser ist: Der Vergleichstest bringt die jeweiligen Stärken und Schwächen ans Licht.

Display

Der auffälligste Unterschied: Das HTC One M8 (Test) hat ein 5-Zoll-Display, das iPhone 6 eine 4,7-Zoll-Anzeige. Damit ist das One M8 mit seinen 146 x 71 x 9 Millimetern deutlich größer als das iPhone 6 (Test) mit 138 x 67 x 7 Millimeter. Und auch spürbar schwerer, in Zahlen: 161 statt 129 Gramm. Das iPhone 6 lässt sich also bequemer bei sich führen, das One M8 bietet mehr Display. Und kann darauf prinzipiell auch mehr anzeigen, die Auflösung beträgt hier 1080 x 1920 Pixel. Beim iPhone 6 sind es 750 x 1334 Pixel. Vorteil iPhone: Die Anzeige ist mit 544 Candela pro Quadratmeter (cd/m2) heller als die des One M8, beim dem wir 473 cd/m2 gemessen haben, was aber ebenfalls sehr hell ist. Generell sind beides tolle Displays, der größte Unterschied dürfte die Größe bleiben.

Gehäuse

Beide Smartphones haben übrigens einen auffallend schmalen Gehäuserand links und rechts neben dem Display und beide stecken in einem Gehäuse aus Metall und Glas. Noch eine Gemeinsamkeit: Beide zeigen auf der Rückseite schmale Leisten, die das Metall unterbrechen und dem besseren Empfang dienen. Beim HTC One M8 ist das etwas unauffälliger gelungen. Hinzu kommt, dass die Kamera beim iPhone 6 hinten aus dem Gehäuse ragt. Dafür ist das Apple-Phone aber auch deutlich flacher, das One M8 liegt mit dem etwas gerundeten Rücken womöglich angenehmer in der Hand. Doch was da besser gefällt, bleibt Geschmackssache. Unsere Empfehlung: Beide mal in die Hand nehmen. Der Akku ist bei beiden Modellen übrigens fest verbaut.

Anzeige

Bildergalerie Galerie Bildergalerie Das iPhone 6 im Detail Was haben iPhone 6 und iPhone 6 Plus zu bieten? In der Bildergalerie sehen Sie alle Details der neuen Apple Smartphones.

Farben

Klar: Wer sich für die Kandidaten interessiert, legt durchaus Wert auf die Optik und damit auch die Farbauswahl. Sowohl das iPhone 6 als auch das HTC One M8 gibt es in Hellgrau, Gold und Dunkelgrau.

Ausstattung und Features

Auch in Sachen Ausstattung gehören die beiden Smartphones in die Topliga. Und doch gibt es ein paar wichtige Unterschiede:

Das HTC One M8 gibt's nur mit 16 GB Speicher, der lässt sich aber erweitern

Das iPhone 6 gibt's mit 16, 64 oder 128 GB, erweitern lässt sich der Speicher aber nicht

Das One M8 hat ein UKW-Radio

Das iPhone 6 hat die deutlich bessere Kamera

Das iPhone 6 hat einen Fingerabdrucksensor

Bildergalerie Galerie Edles HTC Flaggschiff HTC One M8 in der Galerie Wir stellen das neue Flaggschiff von HTC, das One M8, vor. Das edle Smartphone im Metallgehäuse bietet ein 5 Zoll großes Full-HD-Display und eine…

Bedienung und Software

Neben den Preis- und Größenunterschieden dürfte für die meisten sicherlich die verwendete Plattform mit das wichtigste Kriterium bei der Wahl sein. Das iPhone 6 arbeitet mit Apples iOS, das One M8 mit Android. Wichtige Unterschiede:

Android ist tendenziell etwas offener

Apple wiederum besser in Sachen Produktpflege: Neue iOS-Versionen stehen üblicherweise sofort für alle vorhandenen iPhones zur Verfügung. Der Support reicht dabei meist über mehrere Jahre.

Android lässt sich mit den frei gestaltbaren Home-Screens etwas besser an die eigenen Vorstellungen anpassen

Ausdauer

Die Ausdauer ist bei beiden Geräten eine der Schwachstellen. Wirklich schlecht sind sie auch hier nicht, doch viele Konkurrenten sind spürbar ausdauernder. Das HTC One M8 hält mit knapp 7:15 Stunden Dauernutzung etwas länger durch als das iPhone 6, das nach knapp unter 7 Stunden an die Steckdose muss. Noch größer fallen die Unterschiede bei der Ausdauer beim reinen Telefonieren aus: Für Dauergespräch im UMTS-Netz hält der Akku des M8 rund 10:45 Stunden, der des iPhone 6 rund 6:20 Stunden.

Jetzt kaufen Apple iPhone 6 Smartphone (4,7 Zoll (11,9 cm)… EUR 324,99

Sende- und Empfangsqualität

So ein Metallgehäuse wirkt sich häufig negativ auf die Sende- und Empfangsqualität aus. Unsere beiden Kandidaten schlagen sich hier aber ganz wacker. Das One M8 zeigt sich nur im GSM-Netz etwas schwach, das iPhone 6 ist im UMTS-Netz allenfalls Durchschnitt. Wer vor allem in schlecht versorgten Gebieten unterwegs ist, sollte im Zweifelsfall von beiden Smartphones die Finger lassen. In gut versorgten Gebieten schenken sich das One M8 und das iPhone 6 nicht viel.

Jetzt kaufen HTC One M8 Smartphone (5 Zoll (12,7 cm)… EUR 219,95

Fazit

Wer's schick und edel mag, ist mit den beiden Kandidaten an der richtigen Adresse. In unserem Test kommt das One M8 (Test) aufgrund der besseren Ausdauer, des erweiterbaren Speichers und eines etwas besseren Klangs auf mehr Punkte. Letztlich liegen aber beide auf gutem Niveau und gar nicht so weit auseinander. Auch nicht ganz uninteressant bei der Kaufentscheidung: Das iPhone 6 (Test) gibt's ab knapp 700 Euro ohne Vertrag, das HTC One M8 ab etwa 450 Euro.

Anzeige

Mehr zum Thema Video Bildschirmfoto mit iOS Screenshot beim iPhone erstellen Mit dem Apple iPhone lassen sich ganz einfach Screenshots erstellen. Wir zeigen den nötigen Griff.

Werkseinstellungen unter iOS iPhone zurücksetzen: So geht's Sie wollen Ihr iPhone zurücksetzen? Unsere Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie Sie die Werkseinstellungen bei iOS wiederherstellen - und worauf… Samsung gegen Apple Galaxy S5 vs. iPhone 6 - Der Vergleich Hat das iPhone 6 mehr zu bieten? Hat das Galaxy S5 die bessere Ausdauer? Der Vergleich zeigt, wer nach dem Test die Nase vorn.

Vergleichstest iPhone 5s vs. iPhone 6 Sie haben noch ein iPhone 5s? Dann bitte so schnell wie möglich umsteigen! Nein, nein, im Gegenteil: Finger weg vom iPhone 6! 5 Gründe die für, 4… Vergleich Galaxy S6 vs iPhone 6 Ist das Galaxy S6 eine Kopie des iPhone 6? Oder ist es umgekehrt? Wer hat sich die Smartphone-Krone verdient?