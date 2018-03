iPhone 8 (Plus) vs. Mate 10 Pro: Top-Smartphones im Vergleich iPhone 8 (Plus) vs. Mate 10 Pro: Kamera, Software und Fazit

Kamera

Das iPhone 8 besitzt eine einfache Kamera mit einer Auflösung von 12 Megapixeln und einer f/1.8-Blende. Mit dazu gehört auch ein fünffacher digitaler Zoom, sowie optische Bildstabilisierung, ein vierfach-LED-True-Tone-Synchronblitz und weitere Tools zur Verbesserung der Bildqualität. Die FaceTime-HD-Kamera für Selfies löst mit 7 Megapixeln auf und besitzt eine f/2.2-Blende sowie einen Retina-Blitz.

Käufer des iPhone 8 Plus bekommen im Vergleich zum iPhone 8 ein Upgrade zur Dual-Kamera. Diese besteht aus einem 12 Megapixel Weitwinkelobjektiv mit f/1.8-Blende und einem Teleobjektiv mit f/2.-Blende. Außerdem verfügt die Dual-Kamera über einen optischen Zoom sowie einen zehnfachen digitalen Zoom, einen Portaitmodus und ein Porträtlicht (das sich allerdings im Moment noch im Beta-Stadium befindet). Die Frontkamera beim iPhone 8 Plus ist dieselbe wie beim iPhone 8. Beide iPhones können Videos in 4K-Auflösung aufnehmen.

Auch das Huawei Mate 10 Pro besitzt eine Dual-Kamera, die wie üblich in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt wurde. Das Dual-Kamera-System besteht aus einem 20-Megapixel-Monochrom-Sensor sowie einem 12-Megapixel-RGB-Sensor und verfügt über die lichtstarke Blende f/1.6. Außerdem bietet die Kamera einen Dual-LED-Blitz, einen Laser-Tiefe-Autofokus sowie zweifachen Hybridzoom und Videoaufnahme in 4K. Die Frontkamera löst mit 8 Megapixeln auf und besitzt eine f/2.0-Blende.

Android 8, iOS 11 und besondere Features

iPhone 8 und 8 Plus kommen mit dem neuen iOS 11, das die Bedienung der Geräte noch schneller und einfacher machen soll. Mit dabei ist auch Apples Sprachassistent Siri, sowie der Fingerabdruck-Sensor TouchID, den Apple bei den 8er-Phones beibehalten hat.

Das Huawei Mate 10 Pro gehört zu den ersten Smartphones, die mit der neuesten Android-Version 8.0 Oreo ausgeliefert werden. Dazu packt Huawei seine eigene Benutzeroberfläche EMUI, auch sie in der neuen Version 8.0. Dazu gehört eine neue Split-Screen-Funktion, mit der man das Mate 10 Pro auch an einem Monitor im Desktop-Modus verwenden kann.

Fazit

Das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus gehören wie von Apple gewohnt zur Riege der Top-Smartphones. Die ganz großen Innovationen hat sich Apple zwar für das iPhone X aufgehoben, aber auch die 8er-Modelle haben ihren Wert und sind im Vergleich zur Vorgängergeneration weiter perfektioniert, etwa durch die neu eingeführte kabellose Ladefunktion.

iPhone-Nutzer profitieren wie immer von Apples perfekt aufeinander abgestimmten Zusammenspiel aller Software- und Hardwarekomponenten. Dazu kommt die Harmonie mit anderen Geräten aus demselben Ökosystem. Wer bereits ein MacBook oder ein iPad besitzt, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch weiterhin Apple die Treue halten. Wozu auf ein anderes Betriebssystem wechseln?

Die Preise entwickeln sich allerdings auch bei Apple in die Höhe. Wer die größere Speicheroption für das iPhone 8 wählt, zahlt bereits mehr, als das Mate 10 Pro kostet - und das hat immerhin die Dual-Kamera. Gemessen an diesem Feature überholt das Mate 10 Pro auch das iPhone 8 Plus in Sachen Preis/Leistung.

Huawei gibt sich ambitioniert und darf mit dem Mate 10 Pro den Titel eines Top-Smartphones zurecht für sich beanspruchen. Die Kamera ist vielversprechend und über die Ausdauer des neuen Flaggschiffs können wir nur gutes sagen. Dank Huaweis randlosem "FullView"-Display bekommt man beim Mate 10 Pro auch noch mehr Bildschirm für sein Geld. Da bleibt wenig zu wünschen übrig.

Ob Apple oder Huawei, ob iOS oder Android - am Ende liegt die Kaufentscheidung wohl an der persönlichen Vorliebe in Bezug auf Marke und Betriebssystem. Wer es wirklich ganz genau wissen will, der sollte sich unsere beiden Tests durchlesen, die in der Ausgabe 12/17 der connect erscheinen.

