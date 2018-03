iPhone-Gehäuse: Größe und Design im Vergleich

Welches iPhone ist das richtige? Wir vergleichen das Gehäuse von iPhone 7 und 7 Plus mit den Vorgängermodellen. Gibt es Unterschiede in Größe und Design?

iPhone 7 (Plus) vs. 6s (Plus) und SE

iPhone 7 (Plus), iPhone 6s (Plus) und iPhone SE im Vergleich

Eine der ersten Entscheidungen vor dem Kauf eines neuen iPhones gilt wohl der Größe: Soll das Display 4 Zoll, 4,7 Zoll oder 5,5 Zoll messen? Bei ersterem fällt die Wahl automatisch auf das iPhone SE und damit auf das handliche aber auch etwas kantige Gehäuse, das wir seit dem iPhone 5 kennen. Das iPhone SE misst 123,8 x 58,6 x 7,6 Millimeter und wiegt 113 Gramm. Damit passt es bequem in jede Tasche.

Wer ein größeres Display will, erhält ein iPhone mit abgerundetem Gehäuse und hat die Wahl zwischen iPhone 6s und iPhone 7 bzw. den jeweiligen Plus-Modellen. Optisch unterscheiden sich die Modelle von 2015 und 2016 kaum, wenn man von den neuen Kameralinsen auf der Rückseite und den anders verlaufenden Antennenlinien absieht. Die 4,7-Zoll-iPhones haben die Maße 138,3 x 67,1 x 7,1 Millimeter. Das iPhone 6s wiegt 143 Gramm, das iPhone 7 ist mit 138 Gramm etwas leichter. Ähnliches gilt für iPhone 6s Plus und iPhone 7 Plus. Sie haben identische Maße mit 158,2 x 77,9 x 7,3 Millimetern, das 6s Plus ist mit 192 Gramm aber etwas schwerer als das neue iPhone 7 Plus (188 Gramm).

iPhone 7: Wasserdichtes Gehäuse

Soll es also ein aktuelles oder das Vorjahresmodell sein? Ein großer Vorteil beim Gehäuse des iPhone 7 (Plus) ist der Schutz vor Spritzwasser und Staub. Es hat eine Klassifizierung nach IP67, kann theoretisch also auch mal kurz untertauchen. Eine Garantie für Wasserschäden übernimmt Apple dennoch nicht. Eher ein Nachteil ist dagegen das Fehlen des Kopfhöreranschlusses: Bei den neuen iPhones können Kopfhörer nur noch über die Lightning-Buchse angeschlossen werden - oder drahtlos.

Wer Wert auf das Design legt, wird noch einen Blick auf die verfügbaren Farben werfen. In Silber, Gold und Roségold sind alle fünf Geräte erhältlich. Space Grau gibt es nur bei den älteren iPhones 6s und 6s Plus sowie SE. Bei den neuen iPhones 7 und 7 Plus gibt es dafür zwei schwarze Farbtöne, einmal mit mattem Finish und einmal im Hochglanz-Look.

iPhone 7 Plus: Wir haben das Apple-Smartphone mit 5,5-Zoll-Display ausgepackt.

iPhone 7: Das Apple-Smartphone mit 4,7-Zoll-Display im Unboxing.

