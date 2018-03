© connect iPhone-Hüllen

Sand und Staub, Wasser und Schnee sind die Hauptfeinde eines jeden elektronischen Geräts - wer sich trotzdem mit einem wertvollen Gerät wie dem iPhone an den Strand, auf die Piste oder gar ins Wasser traut, erntet nicht selten Erstaunen.

Doch es gibt spezielle Outdoor-Hüllen, die das iPhone vor Staub, Sand und Wasser schützen und auch einem Sturz widerstehen sollen. Um dies zu überprüfen, haben wir zehn solcher Hüllen einem harten Testprogramm unterzogen.

Die wasserdichten Modelle wurden mit einem iPhone-Dummy und Feuchtigkeitsteststreifen je eine Stunde lang unter Wasser gehalten; dazu kamen für alle Probanden je zehn Stürze aus etwa einem Meter Höhe auf einen Teppichboden und einen Gehweg mit Steinplatten.

Die Hüllen halten dicht, sorgfältige Montage ist Pflicht

Unsere Erkenntnis: Alle Unterwasserhüllen hielten dicht. Bei den Falltests schnitten die stabilen Varianten von Otterbox und Griffin am besten ab. Sie schützen das iPhone auch bei einem Sturz auf hartes Straßenpflaster zuverlässig. Beides in einem bietet der Testsieger Lifeproof Free.

Man sollte aber auch mit einer Outdoor-Hülle Vorsicht walten lassen: Eine sorgfältige Montage ist ebenso unerlässlich wie ein Dichtigkeitstest bei den Unterwasserhüllen - es gilt, die Herstellerangaben für die Montage penibel zu befolgen. Und nach einem Sturz sollte man sofort den Sitz der Hülle und aller Abdeckklappen prüfen.

Übrigens: Der Touchscreen geht unter Wasser nicht - fotografieren kann man also nur über die Plus-Taste an der Seite. Welche Hüllen am besten schützen, zeigen wir in der folgenden Galerie:

