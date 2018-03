Welches iPhone ist das richtige? Wir vergleichen die Kameras von iPhone 7 und 7 Plus mit den Vorgängern. Welche Neuerungen gibt es außer der Dual-Kamera?

iPhone 7 (Plus) vs. 6s (Plus) und SE

© Apple Apple iPhone 7 Plus Kamera

Die auffälligste Neuerung in Sachen iPhone-Kamera ist die Dual-Kamera des iPhone 7 Plus. Doch auch im iPhone 7 wurde eine neue Kamera verbaut. Wir zeigen, was die Unterschiede zur Kamera von iPhone 6s (Plus) und iPhone SE sind.

Die Vorjahresmodelle iPhone 6s und 6s Plus sowie das iPhone SE haben die gleiche Kamera mit 12-MP-Sensor und Blende f/2.2. Einziger Unterschied ist der optische Bildstabilisator, den im vergangenen Jahr nur das iPhone 6s Plus bekommen hat. Dieser wurde jetzt für beide iPhone-7-Modelle übernommen.

iPhone 7 Plus: Dual-Kamera

Die neuen Kameras des iPhone 7 und 7 Plus haben ebenfalls 12 Megapixel, allerdings mit f/1.8 eine größere Blende. Beim iPhone 7 Plus kommt dazu noch ein Teleobjektiv mit Blende f/2.8. Es hat durch die zweite Linse auch einen 2-fachen optischen Zoom und einen 10-fachen Digitalzoom. Die übrigen Modelle haben lediglich einen 5-fachen digitalen Zoom. Die Objektive in den iPhone-7-Kameras bestehen aus sechs Elementen, während die bisherigen iPhone-Kameras nur fünf Elemente hatten.

Allen Kameras gemeinsam ist die Funktion Live Fotos, bei der vor und nach der Aufnahme für bewegte Bilder ein kleiner Videoclip aufgezeichnet wird. Ebenso wie das Display sollen aber auch die Fotos der neuen iPhones einen größeren Farbumfang besitzen. Zur Gesichtserkennung kommt bei iPhone 7 und 7 Plus außerdem eine Körpererkennung dazu. Der Blitz, der bei den bisherigen iPhone-Modellen aus zwei verschiedenfarbigen LEDs besteht, hat bei den 7er-iPhones vier LEDs, was für natürlichere Farben bei Blitzaufnahmen sorgen soll.

Andere Features wie die Objektivabdeckung aus Saphirkristall, der rückwärtig belichtete Sensor, Autofokus, Rauschunterdrückung oder der Belichtungsregler sind den Kameras in iPhone 7 (Plus), 6s (Plus) und SE gemeinsam.

Anzeige

iPhone 7: Neue Frontkamera

Die Frontkameras unterscheiden sich hauptsächlich in der Auflösung: iPhone 7 und 7 Plus haben eine 7-MP-Frontkamera, iPhone 6s und 6s Plus haben 5 Megapixel und das iPhone SE muss mit 1,2 MP auskommen. Es hat auch als einziges Modell die Blende f/2.4, während die anderen eine Blende von f/2.2 haben. Eine Blitzfunktion über das Retina-Display ist allen gemeinsam.

Bei iPhone 7 und 7 Plus kommt in der Frontkamera erstmals eine automatische Bildstabilisierung zum Einsatz. Auch Live Fotos sind bei den neuen Modellen mit der Frontkamera möglich. Außerdem kann man damit jetzt HD-Videoaufnahmen bis 1080p machen, bei den älteren Modellen waren nur 720p möglich.

Wie sich die Kameras von iPhone 7 und 7 Plus in der Praxis verhalten und ob sich die Bildqualität von den älteren Modellen unterscheidet, wird connect noch ausführlich testen.

Unboxing: iPhone 7 Plus Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH iPhone 7 Plus: Wir haben das Apple-Smartphone mit 5,5-Zoll-Display ausgepackt.

Anzeige

Mehr zum Thema Video Bildschirmfoto mit iOS Screenshot beim iPhone erstellen Mit dem Apple iPhone lassen sich ganz einfach Screenshots erstellen. Wir zeigen den nötigen Griff.

iPhone 7 (Plus) vs. 6s (Plus) und SE iPhone-Gehäuse: Größe und Design im Vergleich Welches iPhone ist das richtige? Wir vergleichen das Gehäuse von iPhone 7 und 7 Plus mit den Vorgängermodellen. iPhone 7 (Plus) vs. 6s (Plus) und SE iPhone-Displays im Vergleich Wir vergleichen das Display von iPhone 7 und 7 Plus mit den Vorgängermodellen. Gibt es Unterschiede bei Auflösung, Farben und Features?

iPhone 7 (Plus) vs. 6s (Plus) und SE iPhone-Akkus: Ausdauer im Vergleich Welches iPhone ist das richtige? Wir vergleichen die Akkus von iPhone 7 und 7 Plus mit den Vorgängermodellen. Wer hat die beste Ausdauer? Das passende iPhone finden iPhone 7 (Plus), iPhone 6s (Plus) und iPhone SE im Vergleich Welches iPhone ist das richtige: das neue iPhone 7, das Vorjahresmodell iPhone 6s, eine der großen Plus-Varianten oder das kleine iPhone SE?