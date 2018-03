Fünf iPhone-Modelle in drei Gehäusegrößen bietet Apple offizell an. Welches iPhone ist das richtige: das neue iPhone 7, das Vorjahresmodell iPhone 6s, eine der großen Plus-Varianten oder das kleine iPhone SE? Wir vergleichen die Modelle.

© Apple iPhone 7 (Plus), iPhone 6s (Plus) und iPhone SE im Vergleich

Neben den neuen Modellen iPhone 7 und 7 Plus bietet Apple auch noch die Vorgänger iPhone 6s und 6s Plus (Test) an. Außerdem gibt es das 4-Zoll-Modell iPhone SE (Test). Doch was sind die entscheidenden Neuerungen der iPhone-7-Modelle? Für wen lohnen sich die Vorjahres-iPhones oder das iPhone SE? Wir vergleichen die verschiedenen Varianten.

Gehäuse und Design

Die neuen 7er-iPhones unterscheiden sich im Design nur wenig von ihren Vorgängern. Abgesehen von kleinen Anpassungen stecken sie immer noch im gleichen Gehäuse wie iPhone 6s und 6s Plus, mit 4,7- bzw. 5,5-Zoll-Display und abgerundeten Kanten. Wichtige Neuerung beim Gehäuse der 2016er-iPhones ist der Schutz gegen Spritzwasser und Staub. Wer dem eckigeren 4-Zoll-Gehäuse der 5er-Serie nachtrauert, kann zum kleinen iPhone SE greifen. Mehr zu den Gehäuseunterschieden der iPhones lesen Sie hier.

Anzeige

Nach der Wahl der Farbe - iPhone 7 und 7 Plus haben statt Space Grau jetzt ein mattes und ein glänzendes Schwarz zur Auswahl, Silber, Gold und Roségold gibt es bei allen Modellen - stellt sich noch die Frage nach der Speichergröße. Das iPhone SE gibt es nur mit 16 oder 64 GB Speicher. Bei iPhone 6s und 6s Plus bietet Apple jetzt Varianten mit 32 und 128 GB an. Bei den neuen iPhones kommt dazu noch eine 256-GB-Version. In Diamantschwarz gibt es übrigens nur die Wahl zwischen 128 und 256 GB.

Unboxing: iPhone 7 Plus Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH iPhone 7 Plus: Wir haben das Apple-Smartphone mit 5,5-Zoll-Display ausgepackt.

Preis

Gegenüber den Startpreisen vom letzten Jahr werden iPhone 7 und 7 Plus teurer angeboten. Vorteil der Vorjahresmodelle ist jetzt ein etwas niedrigerer Preis. Das günstigste iPhone ist das iPhone SE.

Modell Preis iPhone SE 16 GB 479 Euro iPhone SE 64 GB 539 Euro iPhone 6s 32 GB 649 Euro iPhone 6s 128 GB 759 Euro iPhone 6s Plus 32 GB 759 Euro iPhone 6s Plus 128 GB 869 Euro iPhone 7 32 GB 759 Euro iPhone 7 128 GB 869 Euro iPhone 7 256 GB 979 Euro iPhone 7 Plus 32 GB 899 Euro iPhone 7 Plus 128 GB 1.009 Euro iPhone 7 Plus 256 GB 1.119 Euro

© connect An die Stelle des Kopfhöreranschlusses rückt beim iPhone 7 ein weiterer Lautsprecher.

Kopfhöreranschluss und Homebutton

Zu den von außen ersichtlichen Neuerungen der neuen iPhone-Generation zählt natürlich der fehlende Kopfhöreranschluss. An dessen Stelle liegt jetzt ein weiterer Lautsprecher. Das iPhone 7 hat nämlich Stereolautsprecher. Ob man dafür einen Adapter für den Kopfhörer in Kauf nehmen will, muss jeder selbst entscheiden.

Nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist der neue Homebutton des iPhone 7. Nimmt man das Gerät in die Hand wird aber schnell klar, dass es kein mechanischer Knopf mehr ist. Stattdessen kommt eine drucksensitive Fläche wie bei einem Touchpad zum Einsatz, die ein haptisches Feedback gibt. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, klappt aber ganz gut.

Kamera und Display

Ebenfalls neu ist die Kamera: Das iPhone 7 Plus hat eine Dual-Kamera mit einem Weitwinkel- und einem Teleobjektiv. Das iPhone 7 hat nur eine Linse, die aber größer ist als bei den Vorgängern. Wie bei den 7er-Modellen kommen auch in iPhone 6s, 6s Plus und SE 12-MP-Kameras zum Einsatz, allerdings mit einer geringeren Blendenöffnung. Mehr zum Vergleich der iPhone-Kameras lesen Sie hier.

© connect Die Kamera des iPhone 7 hat eine größere Blendenöffnung als die des iPhone 6s.

Das Display von iPhone 7 und 7 Plus ist auf den ersten Blick identisch zu den Vorgängern. Dank gleicher Gehäusegröße bleiben auch die Displays gleich groß, Auflösung und Kontrast sind unverändert. Allerdings ist das iPhone-7-Display heller als bei iPhone 6s und 6s Plus und hat einen größeren Farbumfang. Außerdem kommt eine neue Taptic Engine für 3D Touch zum Einsatz. Hier lesen Sie mehr Details zu den iPhone-Displays.

Unboxing: iPhone 7 Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH iPhone 7: Das Apple-Smartphone mit 4,7-Zoll-Display im Unboxing.

Prozessor und Akku

Im Inneren arbeitet bei den neuen iPhones auch ein neuer Prozessor, der A10 Fusion Chip nebst M10 Motion Coprozessor. In den älteren Modellen kommen A9 Chip und M9 Coprozessor zum Einsatz. Der A10-Prozessor hat im Gegensatz zu früheren Chips vier Kerne, von denen zwei für Geschwindigkeit und zwei für Effizienz zuständig sind. Damit soll das iPhone 7 zweimal schneller sein als das iPhone 6, und immer noch deutlich schneller als das iPhone 6s. Durch den effizienteren Prozessor und einen größeren Akku soll das iPhone 7 auch eine größere Ausdauer haben als die Vorgänger. Mehr zu Akku und Ausdauer der iPhones lesen Sie hier.

Fazit

iPhone 7 und 7 Plus haben ein ähnliches Design wie die Vorgänger, aber dennoch einige interessante Neuerungen: Dual-Kamera, wasserdichtes Gehäuse, Stereolautsprecher, neuer Homebutton, schnellerer Prozessor. Eher ärgerlich sind der fehlende Kopfhöreranschluss und der hohe Preis der neuen Modelle. Für manche könnte sich also der Griff zu den jetzt günstigeren Vorjahresmodellen iPhone 6s oder 6s Plus lohnen. Wer ein kleineres Display bevorzugt, greift zum iPhone SE, das viele Features des iPhone 6s in seinem 4-Zoll-Gehäuse unterbringt.

Mehr Infos zu dem Thema iPhone 7 finden Sie hier!

Der connect Business-Tarifrechner Anzeige Jetzt sparen! Jetzt sparen! Der connect Business-Tarifrechner In 4 Schritten zum besten Handytarif für Ihr Unternehmen!

Anzeige

Mehr zum Thema Video Bildschirmfoto mit iOS Screenshot beim iPhone erstellen Mit dem Apple iPhone lassen sich ganz einfach Screenshots erstellen. Wir zeigen den nötigen Griff.

iPhone 7 (Plus) vs. 6s (Plus) und SE iPhone-Gehäuse: Größe und Design im Vergleich Welches iPhone ist das richtige? Wir vergleichen das Gehäuse von iPhone 7 und 7 Plus mit den Vorgängermodellen. iPhone 7 (Plus) vs. 6s (Plus) und SE iPhone-Displays im Vergleich Wir vergleichen das Display von iPhone 7 und 7 Plus mit den Vorgängermodellen. Gibt es Unterschiede bei Auflösung, Farben und Features?

iPhone 7 (Plus) vs. 6s (Plus) und SE iPhone-Kameras im Vergleich Welches iPhone ist das richtige? Wir vergleichen die Kameras von iPhone 7 und 7 Plus mit den Vorgängern. Welche Neuerungen gibt es außer der… iPhone 7 (Plus) vs. 6s (Plus) und SE iPhone-Akkus: Ausdauer im Vergleich Welches iPhone ist das richtige? Wir vergleichen die Akkus von iPhone 7 und 7 Plus mit den Vorgängermodellen. Wer hat die beste Ausdauer?