iPhone SE vs. iPhone 5S

Über zwei Jahre ist es her, seit Apple mit dem iPhone 5S sein letztes 4-Zoll-Smartphone vorgestellt hat. Seitdem gab es zwei Modellgenerationen mit deutlich größeren Displays: die iPhones 6 und 6s mit 4,7 Zoll und die Modelle 6 Plus und 6s Plus mit 5,5 Zoll. Doch viele Nutzer hielten am kleineren iPhone 5S fest und hofften auf einen Nachfolger in dieser Größenklasse.

Jetzt hat Apple die Kundenwünsche erhört und kehrt mit dem iPhone SE zum alten Format zurück. Äußerlich unterscheidet sich das neue iPhone SE kaum vom vorherigen 4-Zoll-Modell iPhone 5S. Im Inneren arbeitet aber der gleiche Prozessor wie in der aktuellen iPhone-Generation. Apple verspricht damit mehr Performance und mehr Ausdauer. Auch die 12-MP-Kamera hat das neue kleine iPhone vom großen Bruder übernommen.

In der Bildergalerie stellen wir die beiden 4-Zoll-iPhones gegenüber.

