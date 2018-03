Die Kabelnetzbetreiber haben als Spätstarter in Sachen Breitband eine beispiellose Aufholjagd hingelegt: Im Vergleich zum stagnierenden DSL-Markt wachsen die Kabelbetreiber überproportional. Kein Wunder bei den Preisen: So offeriert Kabel Deutschland Breitband mit bis zu 32 Mbit/s sowie einer Surf- und Telefon-Flat inklusive für gerade mal 19,90 Euro pro Monat. Der Preis gilt während der gesamten Vertragslaufzeit von 12 Monaten. Im Klartext: Für deutlich weniger Geld gibt's nicht nur im Download, sondern auch im Upload mit bis zu 2 Mbit/s doppelt so schnelles Breitband wie bei den DSL-Anbietern.

Doch dabei bleibt's nicht: Der Kabelnetzbetreiber ist dabei, sein gesamtes Netz auf 100 Mbit/s aufzurüsten. Bislang gibt's den Turbospeed in Hamburg, Hannover und München. Bis Sommer 2012 will Kabel Deutschland in seinem gesamten Netz in 13 Bundesländern Breitband mit bis zu 100 Mbit/s liefern. Auch der Service hat Vorbildcharakter: Seit Anfang Oktober bieten die Münchner ihren Kunden eine kostenlose 0800- Hotline.

Hut ab! Auch bei den Extras legt Kabel Deutschland nach und bietet im E-Mail-Paket 1 GB Speicher und 6 Postfächer gratis. Die Partnerschaft mit O2 zahlt sich für Kunden auch aus: Für knapp 20 Euro pro Monat gibt's eine HSDPA-Surfflat für mobile Notebook-Nutzer. Zudem sind neben Festnetz- auch Handygespräche der Kabelkunden untereinander kostenlos.

