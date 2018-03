Elf Outdoor-Lautsprecher im großen Praxisvergleich Kabel und Aufstellung

Besonders empfindlich sind die Anschlüsse, an denen das Lautsprecherkabel andockt. Die meisten der Kandidaten sind mit Push- oder Schraubterminals ausgestattet, die größtenteils mit einem Goldüberzug der Korrosion trotzen sollen. PSB legt seiner Box eine zusätzliche Gummiabdeckung bei; die Stein-Lautsprecher von Klipsch und Tannoy haben innenliegende Anschlüsse oder feste Kabel. Die eigentliche Achillesferse ist das Lautsprecherkabel selbst, denn das Kupfer korrodiert.

Praxis: Lautsprecher richtig aufstellen

Wer also lange Zeit ungetrübt Spaß an seinen Lautsprechern haben will, der sollte vergoldete Aderendhülsen auf die Kabelenden crimpen, die Spitze mit einem Lackstift dauerhaft versiegeln sowie den Übergang zwischen Isolation und Endhülse mit einem Schrumpfschlauch überziehen.

Das Kabel selbst sollte einen PVC-Mantel haben, genau so wie normgerechte Erdkabel (die man am Typenkürzel NYY erkennt). Ein Erdkabel mit zwei Adern a 4 qmm Querschnitt heißt "NYY-O 2x4,0" und kostet in der Standard-Variante je nach Abnahmemenge zwei bis vier Euro pro Meter. Dieses Kabel darf problemlos im Erdreich verlegt werden.

Kaufberatung: Kompaktboxen im Test

Ob man die Lautsprecher besser mono oder stereo ansteuern soll, haben wir ebenfalls ausprobiert. Wir empfehlen bei üblicher Aufstellung beziehungsweise halbwegs symmetrischer Anordnung ganz normale Stereo-Wiedergabe. Nur wenn durch die Position der Boxen deutliche Lautstärke-Unterschiede zustande kommen oder sich mehrere Personen unterschiedlich weit entfernt von den Lautsprechern aufhalten, ist der Mono-Betrieb für eine gleichmäßige Beschallung im Hintergrund von Vorteil.

