Beim Anblick des neuen Kenwood KDC-BT61U (250 Euro) möchte so manches Radio am liebsten zuru?ck in sein Plastiketui kriechen: Eine u?beraus schicke Front gepaart mit einem fu?r 1-DIN-Verhältnisse großen Display und schicken Knöpfen zieren die Front dieses Radios. Die Zeichen beim Kenwood-Topmodell stehen definitiv auf Hochglanz...

Bildergalerie Galerie Die Nr. 3 Kenwood KDC-BT61U Kenwood spendiert seinem Topradio eine umfangreiche Ausstattung und Möglichkeiten zum Klangtuning.

Wer jetzt aber einen attraktiven Blender fürchtet, der kann aufatmen: Auch in Sachen Ausstattung lässt das KDC-BT61U so einige Radios hinter sich. Je zehn Farben hält das Kenwood für sein Display und die geschickt in das Gehäuse integrierten Tasten bereit. Bei Tag empfiehlt sich eine sehr helle Displayfarbe, da die glänzende Abdeckung zum Verspiegeln neigt.Die Orientierung innerhalb der Menüs wird durch das größere Display merklich vereinfacht. So sind stets mehrere Menüpunkte gleichzeitig sichtbar. Klangtuning kann man über den grafischen Fünfband-Equalizer vornehmen, zusätzlich verfügt das coole Kenwood über eine Laufzeitkorrektur.Das Radio gefiel bei unserem Klang- und Empfangstest mit seinem klaren und kräftigen Sound, reagierte allerdings etwas träge auf Frequenzwechsel. Außerdem bietet das Kenwood einen Direktanschluss für iPhone und iPod.

Note "gut" fürs Freisprechen

Kenwood ist der dritte Hersteller in diesem Test, der auf den erfahrenen französischen Hersteller Parrot setzt. Und dass der Papagei zurecht die Verpackung ziert, macht sich schon vor dem Hörtest bemerkbar: Tief versteckt im Telefonmenü lassen sich nämlich sämtliche Klangeinstellungen der Freisprecheinrichtung optimieren.Von der Echo- und Rauschunterdrückung bis hin zur Mikrofonlautstärke kann der User mit dem griffigen Drehrad alles einstellen. Da wundert es kaum, dass das Kenwood KDC-BT61U auch unterwegs eine gute Figur machte: kräftig, begleitet von nur einem leichten Hintergrundrauschen kamen die Anruferstimmen über die Anlage.

